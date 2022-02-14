Свердловский театр драмы отменяет спектакли из-за коронавируса

Свердловский государственный академический театр драмы вынужден отменять спектакли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте театра.
«Уважаемые зрители! К сожалению, спектакли „ЛИФТ“ (15 февраля) и „Головлевы“ (16 февраля), отменены в связи с болезнью артиста. Все купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения, или могут быть использованы на спектакли большой сцены до конца сезона», — говорится в посте.
Ранее Свердловский государственный драматический театр драмы уже отменял спектакли. Последний раз это случилось в ноябре, когда не состоялись показы спектаклей «Вий» и «Человек на часах». Также театр часто заменяет постановки.
Свердловский государственный академический театр драмы вынужден отменять спектакли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте театра. «Уважаемые зрители! К сожалению, спектакли „ЛИФТ“ (15 февраля) и „Головлевы“ (16 февраля), отменены в связи с болезнью артиста. Все купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения, или могут быть использованы на спектакли большой сцены до конца сезона», — говорится в посте. Ранее Свердловский государственный драматический театр драмы уже отменял спектакли. Последний раз это случилось в ноябре, когда не состоялись показы спектаклей «Вий» и «Человек на часах». Также театр часто заменяет постановки.