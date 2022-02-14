14 февраля 2022

Свердловский театр драмы отменяет спектакли из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Бориса Ельцина. Екатеринбург , театр драмы, октябрьская площадь
Театр вынужден производить замены спектаклей и отменять их из-за болезни артиста Фото:

Свердловский государственный академический театр драмы вынужден отменять спектакли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте театра.

«Уважаемые зрители! К сожалению, спектакли „ЛИФТ“ (15 февраля) и „Головлевы“ (16 февраля), отменены в связи с болезнью артиста. Все купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения, или могут быть использованы на спектакли большой сцены до конца сезона», — говорится в посте.

Ранее Свердловский государственный драматический театр драмы уже отменял спектакли. Последний раз это случилось в ноябре, когда не состоялись показы спектаклей «Вий» и «Человек на часах». Также театр часто заменяет постановки.

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Свердловский государственный академический театр драмы вынужден отменять спектакли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте театра. «Уважаемые зрители! К сожалению, спектакли „ЛИФТ“ (15 февраля) и „Головлевы“ (16 февраля), отменены в связи с болезнью артиста. Все купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения, или могут быть использованы на спектакли большой сцены до конца сезона», — говорится в посте. Ранее Свердловский государственный драматический театр драмы уже отменял спектакли. Последний раз это случилось в ноябре, когда не состоялись показы спектаклей «Вий» и «Человек на часах». Также театр часто заменяет постановки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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