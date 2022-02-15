Персонал Сургутского травмцентра пожаловался на условия труда в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Младший и средний персонал Сургутского травмцентра, где в конце 2021 года покончили с собой две медсестры, пожаловался на невыносимые условия труда в учреждении. Сотрудники утверждают, что вынуждены сами покупать рабочую одежду и даже пакеты для мусора.

По словам одной из санитарок, ей постоянно приходится выполнять обязанности, за которые ей не платят. «По идее, наши обязанности — только уход за пациентом: поменять памперс, померить температуру, сопроводить куда надо, раз в неделю выкупать, ногти подстричь… Но грузят нас всем. Ты и моешь, и стираешь, и чистишь, ты и подмываешь, и обрабатываешь горшки», — сообщила она в интервью «Новой газете».

Другая сотрудница травмцентра заявила о том, что им приходится за свой счет покупать медицинские костюмы и другие вещи, необходимые для работы. «Костюмы медицинские мы покупали за свой счет. Стирать забирали домой. Сдавали деньги на мусорные пакеты для учреждения. Эти деньги собирала старшая медсестра либо сестра-хозяйка. Мы сдавали деньги на канцелярские принадлежности. Телевизор себе купили, так его быстро на баланс поставили и смотреть запретили», — рассказала медсестра.

В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО заявили URA.RU, что по итогам проверок главному врачу было дано предписание об улучшении социально-психологического климата в коллективе. «Вопрос находится на контроле в департаменте здравоохранения региона. Поскольку установление обстоятельств суицидов, а также их причин (включая факты служебных отношений погибших, существующих по месту работы), входит в предмет расследования уголовного дела, возбужденного СК, выводы о виновности (невиновности) конкретных лиц могут быть сделаны исключительно по итогам следствия», — прокомментировали ситуацию в депздраве ХМАО. Там также добавили, что прокурорские проверки не выявили нарушений прав среднего медперсонала травмцентра.

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