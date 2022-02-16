Суда Арман Аракелян дожидается уже дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело о взятках в отношении депутата заксобрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна в ближайшее время передадут в прокуратуру для утверждения обвинения. Об этом сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

«О завершении дела стало известно еще в конце прошлого года. Но Аракелян поменял позицию по ряду вопросов, в связи с чем возникла пауза. Теперь же материалы из СК передали в прокуратуру и, после утверждения обвинения, они поступят в суд», — пояснил URA.RU источник.

В пресс-службе надзорного ведомства воздержались от комментариев. В пресс-службе регионального управления СКР пообещали уточнить информацию позже.

В начале 2021 года в подчиненном Росавтодору Управлении федеральных автодорог «Южный Урал» прошли обыски. Через полмесяца сотрудники ФСБ задержали депутата ЗСО, в то время также директора компании «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна. По версии следствия, он передал сотрудникам Росавтодора ноутбуки на 185 тысяч рублей в обмен на покровительство при реализации госконтрактов.

Изначально Аракеляна поместили в СИЗО. Защита коммерсанта неоднократно пыталась добиться смягчения меры пресечения, например, предлагая 5 млн рублей в качестве залога. Челябинский облсуд лишь весной пошел навстречу адвокатам, переведя коммуниста-коммерсанта под домашний арест. Через месяц силовики возбудили новое уголовное дело — на этот раз о взятке в размере порядка 500 тыс. рублей. Тем не менее, в итоге до суда народному избраннику избрали очень мягкую меру пресечения — запрет определенных действий.

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