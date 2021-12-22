После утверждения обвинения дело передадут в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следствие по делу депутата заксобрания Челябинской области от КПФР Армана Аракеляна завершено. Именно этим объясняется смягчение избранной ему меры пресечения, сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«Аракелян не только сотрудничает со следствием, признав один из инкриминируемых ему эпизодов. Само расследование также завершилось, материалы дела готовятся передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Поэтому вместо домашнего ареста следствие и ходатайствовало о смене меры пресечения», — рассказал инсайдер.

Аракеляну 17 декабря заменили домашний арест ограничением определенных действий. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области заявили URA.RU, что не располагают информацией о причинах этого.

В феврале силовики провели обыски в подчиненном Росавтодору Управлении федеральных автодорог «Южный Урал». Через две недели ФСБ задержала депутата челябинского заксобрания, на тот момент директора компании «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна. По версии следствия, он передал сотрудникам Росавтодора ноутбуки на 185 тысяч рублей в обмен на покровительство при реализации госконтрактов.

Изначально Аракеляна поместили в СИЗО. Защита коммерсанта неоднократно пыталась добиться смягчения меры пресечения, например, предлагая 5 млн рублей в качестве залога. Челябинский облсуд лишь весной пошел навстречу адвокатам, переведя коммуниста-коммерсанта под домашний арест. Но уже через месяц в отношении Аракеляна возбудили новое уголовное дело — на этот раз о взятке в размере порядка 500 тыс. рублей.