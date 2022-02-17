Депутат ГД Дмитрий Свищев поднимет тему развития керлинга на совещании в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Члены комитета Госдумы по спорту готовят поручение свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву о строительстве в Екатеринбурге комплекса для тренировок по керлингу. Идею депутаты озвучат 18 февраля на совещании с главой региона и министром спорта РФ Олегом Матыциным. Об этом в ходе рабочей поездки на Урал заявил председатель думского комитета Дмитрий Свищев, передает корреспондент URA.RU.

В рамках поездки в Екатеринбург Свищев, который одновременно является президентом российской Федерации керлинга, попросил показать ему условия, в которых тренируются свердловские керлингисты. Из-за отсутствия помещений спортсмены вынуждены заниматься в одном из павильонов «Екатеринбург-Экспо». Областной министр спорта Леонид Рапопорт, сопровождавший Свищева, пояснил, что других пригодных помещений на сегодня нет.

«Практика на льду — это самое важное для спортсменов. Завтра [18 февраля] мы будем говорить на эту тему с губернатором и министром спорта Матыциным, что Свердловская область и Екатеринбург достойны того, чтобы здесь появился стационарный комплекс для керлинга. Потому что здесь [в павильоне „Екатеринбург-Экспо“] нас приютили на временных условиях. Если б не было этого льда, я не знаю, что б мы делали!» — отреагировал Свищев.

Идею тепло приветствовал Рапопорт: «Любое общение с Дмитрием Александровичем [Свищевым] заканчивается предметно. Уверен, что с помощью федерального центра, Государственной думы мы сделаем объект обетованным для наших керлингистов».

Приезд министра Матыцина в Екатеринбург намечен на 18 февраля. Основной темой визита станет подготовка города к Универсиаде-2023. Планируется, что глава Минспорта пообщается с представителями местной власти, осмотрит будущие объекты игр и встретится с функционерами FISU, которые в эти дни тоже работают в Екатеринбурге.

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