17 февраля 2022

Пермский силовик получил высокое звание в другом регионе

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Награждение общественных активистов в резиденции губернатора. Екатеринбург, погоны, генерал-майор
Еговцев был назначен главой Забайкальской УМВД в декабре 2020 года Фото:

Начальник Забайкальского УМВД Вячеслав Еговцев получил звание генерал-майора полиции. До 2020 года он работал в Пермском крае.

«Начальнику УМВД по Забайкальскому краю Вячеславу Еговцеву присвоено звание генерал-майора полиции», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Соответствующий приказ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Еговцев окончил юридический институт МВД в 1997 году. После этого он вступил в должность оперуполномоченного отдела по борьбе с экономической преступностью (БЭП) в МВД Перми. Позже Вячеслав Еговцев работал в различных подразделениях и в разное время возглавлял УБЭП УВД Перми и управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. В декабре 2020 года назначен начальником управления МВД по Забайкальскому краю.

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Начальник Забайкальского УМВД Вячеслав Еговцев получил звание генерал-майора полиции. До 2020 года он работал в Пермском крае. «Начальнику УМВД по Забайкальскому краю Вячеславу Еговцеву присвоено звание генерал-майора полиции», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Соответствующий приказ подписан президентом России Владимиром Путиным. Еговцев окончил юридический институт МВД в 1997 году. После этого он вступил в должность оперуполномоченного отдела по борьбе с экономической преступностью (БЭП) в МВД Перми. Позже Вячеслав Еговцев работал в различных подразделениях и в разное время возглавлял УБЭП УВД Перми и управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. В декабре 2020 года назначен начальником управления МВД по Забайкальскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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