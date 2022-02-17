Пермский силовик получил высокое звание в другом регионе

Начальник Забайкальского УМВД Вячеслав Еговцев получил звание генерал-майора полиции. До 2020 года он работал в Пермском крае.
«Начальнику УМВД по Забайкальскому краю Вячеславу Еговцеву присвоено звание генерал-майора полиции», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Соответствующий приказ подписан президентом России Владимиром Путиным.
Еговцев окончил юридический институт МВД в 1997 году. После этого он вступил в должность оперуполномоченного отдела по борьбе с экономической преступностью (БЭП) в МВД Перми. Позже Вячеслав Еговцев работал в различных подразделениях и в разное время возглавлял УБЭП УВД Перми и управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. В декабре 2020 года назначен начальником управления МВД по Забайкальскому краю.
Начальник Забайкальского УМВД Вячеслав Еговцев получил звание генерал-майора полиции. До 2020 года он работал в Пермском крае. «Начальнику УМВД по Забайкальскому краю Вячеславу Еговцеву присвоено звание генерал-майора полиции», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Соответствующий приказ подписан президентом России Владимиром Путиным. Еговцев окончил юридический институт МВД в 1997 году. После этого он вступил в должность оперуполномоченного отдела по борьбе с экономической преступностью (БЭП) в МВД Перми. Позже Вячеслав Еговцев работал в различных подразделениях и в разное время возглавлял УБЭП УВД Перми и управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. В декабре 2020 года назначен начальником управления МВД по Забайкальскому краю.