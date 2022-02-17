Челябинский замминистра проведет ночь за решеткой

Меру пресечения Александру Кузнецова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замминистра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов, задержанный ФСБ 18 февраля по подозрению в злоупотреблении полномочиями, проведет ночь в изоляторе временного содержания (ИВС). Следствие будет ходатайствовать о взятии Кузнецова под стражу, сообщил URA.RU источник в правохранительных.

«Сейчас он подозревается по ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями). Обвинения ему предъявят по ст. 286 УК РФ (превышение слузжебных полномочий. Это более тяжкая статья, за которую сажают на срок до семи лет», — сообщил URA.RU источник.

Меру пресечения Кузнецову изберет Тракторозаводский районный суд 19 февраля. Инсайдер сообщил, что ранее проверка проходила у коммерсантов, поставлявших томографы для областной больницы. Кузнецову вменяется, что он закупал эти томографы по завышенной цене.

Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ и полиции 18 февраля. В его кабинете прошли обыски. В пресс-службе минздрава URA.RU сообщили, что министерство работает в штатном режиме и будет оказывать содействие следствию. В пресс-службе следственного управления СКР по региону от комментариев воздерживаются.

Осенью 2021 года в минздраве в том числе у Кузнецова, уже проходили обыски. При этом изъяли много документов. Одновременно силовики жестко — вышибая входные двери — работали в домах и офисах бизнесменов, занимавшихся поставками медтехники.

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