Блогер и урбанист Илья Варламов прокомментировал новость про детей из Нижнего Тагила, которых одели в бронежилеты и прокатили в автомобиле с решетками на окнах. Об этом событии он рассказал в своем шоу «Че происходит» на YouTube.
«В Нижнем Тагиле решили, что готовить детей к суровой взрослой жизни в России нужно с ранних лет. Поэтому для детсадовцев и третьеклассников устроили встречу с ветеранами и силовиками. Детям дали примерить полицейские бронежилеты и каски и разрешили подержать в руках муляжи оружия и рации», — рассказал зрителям Варламов.
Блогер отметил, что самое главное, что детей «пустили внутрь автозака». Также Варламов подчеркнул, что в таких машинах перевозят подозреваемых и участников оппозиционных митингов. «Так что тагильские дети, можно сказать, подготовочку прошли», — пошутил блогер.
Ранее пресс-служба администрации Нижнего Тагила поделилась новостью, что для воспитанников детского сада и учащихся третьего класса провели встречу с силовиками. На встрече детей одели в бронежилеты, выдали муляжи оружия и прокатили в автозаке. Акция была приурочена месячнику защитника Отечества.
Блогер и урбанист Илья Варламов прокомментировал новость про детей из Нижнего Тагила, которых одели в бронежилеты и прокатили в автомобиле с решетками на окнах. Об этом событии он рассказал в своем шоу «Че происходит» на YouTube. «В Нижнем Тагиле решили, что готовить детей к суровой взрослой жизни в России нужно с ранних лет. Поэтому для детсадовцев и третьеклассников устроили встречу с ветеранами и силовиками. Детям дали примерить полицейские бронежилеты и каски и разрешили подержать в руках муляжи оружия и рации», — рассказал зрителям Варламов. Блогер отметил, что самое главное, что детей «пустили внутрь автозака». Также Варламов подчеркнул, что в таких машинах перевозят подозреваемых и участников оппозиционных митингов. «Так что тагильские дети, можно сказать, подготовочку прошли», — пошутил блогер. Ранее пресс-служба администрации Нижнего Тагила поделилась новостью, что для воспитанников детского сада и учащихся третьего класса провели встречу с силовиками. На встрече детей одели в бронежилеты, выдали муляжи оружия и прокатили в автозаке. Акция была приурочена месячнику защитника Отечества.