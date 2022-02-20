20 февраля 2022
19 февраля 2022
18 февраля 2022

Варламов высмеял тагильских силовиков, пустивших детей в автозак. «Подготовочку прошли»

© Служба новостей «URA.RU»
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Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Варламов иронично подчеркивает, что дети к суровой жизни в России «подготовочку прошли» Фото:

Блогер и урбанист Илья Варламов прокомментировал новость про детей из Нижнего Тагила, которых одели в бронежилеты и прокатили в автомобиле с решетками на окнах. Об этом событии он рассказал в своем шоу «Че происходит» на YouTube.

«В Нижнем Тагиле решили, что готовить детей к суровой взрослой жизни в России нужно с ранних лет. Поэтому для детсадовцев и третьеклассников устроили встречу с ветеранами и силовиками. Детям дали примерить полицейские бронежилеты и каски и разрешили подержать в руках муляжи оружия и рации», — рассказал зрителям Варламов.

Блогер отметил, что самое главное, что детей «пустили внутрь автозака». Также Варламов подчеркнул, что в таких машинах перевозят подозреваемых и участников оппозиционных митингов. «Так что тагильские дети, можно сказать, подготовочку прошли», — пошутил блогер.

Ранее пресс-служба администрации Нижнего Тагила поделилась новостью, что для воспитанников детского сада и учащихся третьего класса провели встречу с силовиками. На встрече детей одели в бронежилеты, выдали муляжи оружия и прокатили в автозаке. Акция была приурочена месячнику защитника Отечества.

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Блогер и урбанист Илья Варламов прокомментировал новость про детей из Нижнего Тагила, которых одели в бронежилеты и прокатили в автомобиле с решетками на окнах. Об этом событии он рассказал в своем шоу «Че происходит» на YouTube. «В Нижнем Тагиле решили, что готовить детей к суровой взрослой жизни в России нужно с ранних лет. Поэтому для детсадовцев и третьеклассников устроили встречу с ветеранами и силовиками. Детям дали примерить полицейские бронежилеты и каски и разрешили подержать в руках муляжи оружия и рации», — рассказал зрителям Варламов. Блогер отметил, что самое главное, что детей «пустили внутрь автозака». Также Варламов подчеркнул, что в таких машинах перевозят подозреваемых и участников оппозиционных митингов. «Так что тагильские дети, можно сказать, подготовочку прошли», — пошутил блогер. Ранее пресс-служба администрации Нижнего Тагила поделилась новостью, что для воспитанников детского сада и учащихся третьего класса провели встречу с силовиками. На встрече детей одели в бронежилеты, выдали муляжи оружия и прокатили в автозаке. Акция была приурочена месячнику защитника Отечества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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