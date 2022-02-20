Сбитую пьяным водителем девочку привезли из Озерска в Челябинск

Девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несовершеннолетнюю девочку из поселка Метлино, входящего в состав Озерска (Челябинская область), которую вместе с сестрой сбил пьяный водитель, на вертолете доставили в детскую областную больницу в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Озерска. В областном минздраве эту информацию подтвердили.

«Пациентка с множественными травмами переведена в областную детскую больницу. Получает всю необходимую медицинскую помощь», — уточнили в пресс-службе минздрава.

Авария произошла вечером 19 февраля. Пьяный водитель не справился с управлением при обгоне и сбил шедших по обочине девочек. От полученных травм младшая из сестер скончалась на месте. Старшая получила многочисленные травмы, в том числе повреждение внутренних органов.

URA.RU связалось с одной из подружек девочек. Корреспонденту рассказали, что семья у девочек добрая, бабушка и папа их очень любят. Обе сестры ходили в музыкальную школу. В официальных сетях жители поселка открыли сбор средств на оплату лечения старшей девочки и похороны младшей.

Прокуратура области поставила на контроль ход расследования уголовного дела. Также будет проверено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.