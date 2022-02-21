21 февраля 2022
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Экс-силовика из скандальной пермской колонии посадили за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Бывший сотрудник колонии угодил за решетку Фото:

В Пермском крае бывшего замначальника оперативного отдела ИК-9 осудили за взятку в крупном размере. Более 400 тысяч рублей он получил от осужденного за помощь в организации на территории колонии торговли продуктами и запрещенными предметами, рассказали в СК

«С января 2018 года по июль 2019 года, занимая должность заместителя начальника и исполняя обязанности начальника оперативного отдела ФКУ ИК-9 виновный получил от осужденного взятку в крупном размере, всего на сумму более 407,5 тысяч рублей за покровительство и попустительство по службе, связанные с организацией в исправительном учреждении незаконной торговли продуктами питания и запрещенными к обороту предметами, а также за совершение незаконных действий, связанных с проносом на территорию колонии запрещенных к обороту предметов», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что речь идет о сотовых телефонах и сим-картах. Суд приговорил бывшего силовика к восьми годам колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить штраф в 4 млн 75 тысяч рублей.

В 2019 году в ИК-9 избили и изнасиловали осужденного Дмитрия Сергеева. URA.RU также рассказывало, что в «девятке» при странных обстоятельствах погиб вор в законе Владимир Вагин (Вова Вагон), имевший тесные связи с Дедом Хасаном (Аслан Усоян).

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В Пермском крае бывшего замначальника оперативного отдела ИК-9 осудили за взятку в крупном размере. Более 400 тысяч рублей он получил от осужденного за помощь в организации на территории колонии торговли продуктами и запрещенными предметами, рассказали в СК «С января 2018 года по июль 2019 года, занимая должность заместителя начальника и исполняя обязанности начальника оперативного отдела ФКУ ИК-9 виновный получил от осужденного взятку в крупном размере, всего на сумму более 407,5 тысяч рублей за покровительство и попустительство по службе, связанные с организацией в исправительном учреждении незаконной торговли продуктами питания и запрещенными к обороту предметами, а также за совершение незаконных действий, связанных с проносом на территорию колонии запрещенных к обороту предметов», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что речь идет о сотовых телефонах и сим-картах. Суд приговорил бывшего силовика к восьми годам колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить штраф в 4 млн 75 тысяч рублей. В 2019 году в ИК-9 избили и изнасиловали осужденного Дмитрия Сергеева. URA.RU также рассказывало, что в «девятке» при странных обстоятельствах погиб вор в законе Владимир Вагин (Вова Вагон), имевший тесные связи с Дедом Хасаном (Аслан Усоян).
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