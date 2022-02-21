Экс-силовика из скандальной пермской колонии посадили за взятку

22 февраля 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Бывший сотрудник колонии угодил за решетку Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае бывшего замначальника оперативного отдела ИК-9 осудили за взятку в крупном размере. Более 400 тысяч рублей он получил от осужденного за помощь в организации на территории колонии торговли продуктами и запрещенными предметами, рассказали в СК «С января 2018 года по июль 2019 года, занимая должность заместителя начальника и исполняя обязанности начальника оперативного отдела ФКУ ИК-9 виновный получил от осужденного взятку в крупном размере, всего на сумму более 407,5 тысяч рублей за покровительство и попустительство по службе, связанные с организацией в исправительном учреждении незаконной торговли продуктами питания и запрещенными к обороту предметами, а также за совершение незаконных действий, связанных с проносом на территорию колонии запрещенных к обороту предметов», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что речь идет о сотовых телефонах и сим-картах. Суд приговорил бывшего силовика к восьми годам колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить штраф в 4 млн 75 тысяч рублей. В 2019 году в ИК-9 избили и изнасиловали осужденного Дмитрия Сергеева. URA.RU также рассказывало, что в «девятке» при странных обстоятельствах погиб вор в законе Владимир Вагин (Вова Вагон), имевший тесные связи с Дедом Хасаном (Аслан Усоян). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском крае бывшего замначальника оперативного отдела ИК-9 осудили за взятку в крупном размере. Более 400 тысяч рублей он получил от осужденного за помощь в организации на территории колонии торговли продуктами и запрещенными предметами, рассказали в СК «С января 2018 года по июль 2019 года, занимая должность заместителя начальника и исполняя обязанности начальника оперативного отдела ФКУ ИК-9 виновный получил от осужденного взятку в крупном размере, всего на сумму более 407,5 тысяч рублей за покровительство и попустительство по службе, связанные с организацией в исправительном учреждении незаконной торговли продуктами питания и запрещенными к обороту предметами, а также за совершение незаконных действий, связанных с проносом на территорию колонии запрещенных к обороту предметов», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что речь идет о сотовых телефонах и сим-картах. Суд приговорил бывшего силовика к восьми годам колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить штраф в 4 млн 75 тысяч рублей. В 2019 году в ИК-9 избили и изнасиловали осужденного Дмитрия Сергеева. URA.RU также рассказывало, что в «девятке» при странных обстоятельствах погиб вор в законе Владимир Вагин (Вова Вагон), имевший тесные связи с Дедом Хасаном (Аслан Усоян).