Свердловские власти заплатят пострадавшим из-за беженцев из ДНР

Евгений Куйвашев пообещал компенсацию пациентам санаториев, где разместят беженцев из Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Пациенты санаториев Свердловской области, досрочно выписанные из-за размещения беженцев из Донбасса, получат денежную компенсацию. Такое задание правительству региона дал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. Прежде всего, речь идет о пациентах центра реабилитации «Липовка».

«Губернатор дал поручение по каждому человеку — предоставить альтернативу. Я знаю, что тем, кто выразил желание, были возвращены деньги. В любом случае, каждый человек, буквально пофамильно, будет внесен в специальный список, и мы предложим им альтернативный вид реабилитации. Это [реабилитация] будет сделано в другом санаторно-курортном учреждении или больнице восстановительного лечения», рассказал замгубернатора по социальным вопросам Павел Креков.

Чиновник уточнил, что компенсация будет положена и тем пациентам, которые проходили лечение после коронавируса, и тем, кто находился на реабилитации по другим диагнозам. По словам Крекова, поиск альтернативного места лечения не займет много времени — «ближайшие два-три дня».

21 февраля свердловские власти объявили, что готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса. Местом размещения были выбраны областные санатории, в частности, «Обуховский» и «Липовка». Пациенты жаловались, что их выселяют еще до окончания лечения. Одновременно руководство региона заявило, что школы готовы организовать дистанционное обучение для детей-беженцев.

Массовая эвакуация из Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди. Мужчин, у которых нет российской прописки, разворачивают на контрольно-пропускных пунктах. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР уже высказали власти всех регионов УрФО.

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