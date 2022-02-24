В Совфеде отреагировали на введение санкций США

25 февраля 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

Сенатор РФ от республики Крым высказался по поводу введения США санкций против России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции, которые собираются ввести США, обернутся против них же. Об этом заявил член Совета Федерации от республики Крым, член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков. «Санкции, которые они вводят, обернутся, прежде всего, против них же. Россию этими санкциями не запугать. Мы к санкциям привыкли», — передал РИА «Новости» Цеков. Он считает, что США и их западные партнеры страдают «исключительной русофобией и русоненавистничеством». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он предупредил США и НАТО, что их ждут последствия, если они станут вмешиваться в дела России и Украины. После объявлений о начале военной операции на Украине прогремели взрывы в Одессе, Харькове, Бердянске и на Донбассе. Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме сообщил, что против России будут введены дополнительные жесткие санкции и ограничения, что скажется крайне негативно на российской экономике. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции, которые собираются ввести США, обернутся против них же. Об этом заявил член Совета Федерации от республики Крым, член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков. «Санкции, которые они вводят, обернутся, прежде всего, против них же. Россию этими санкциями не запугать. Мы к санкциям привыкли», — передал РИА «Новости» Цеков. Он считает, что США и их западные партнеры страдают «исключительной русофобией и русоненавистничеством». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он предупредил США и НАТО, что их ждут последствия, если они станут вмешиваться в дела России и Украины. После объявлений о начале военной операции на Украине прогремели взрывы в Одессе, Харькове, Бердянске и на Донбассе. Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме сообщил, что против России будут введены дополнительные жесткие санкции и ограничения, что скажется крайне негативно на российской экономике.