Пермская экс-чиновница избежала тюрьмы после миллионного хищения

В Перми бывшего руководителя структурного подразделения регионального министерства образования осудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. За хищение более 1,1 млн рублей суд приговорил ее к условному сроку заключения, сообщают в СК.
«Чиновница и ее знакомая, имеющая опыт работы в организациях дошкольного образования, в течение 2016 года путем мошенничества похитили денежные средства из бюджета Пермского края на общую сумму более 1,1 млн рублей», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Мошенницы оформляли документы о якобы существующем детском саде в одном из населенных пунктов Пермского района. Ежемесячно они составляли подложные документы о якобы оказанных услугах, которые предъявляли для выдачи субсидий.
Чиновнице грозило до 10 лет лишения свободы, но суд ограничился условным наказанием. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, ее подельницу — к трем годам условно также с испытательным сроком два года.
В Перми бывшего руководителя структурного подразделения регионального министерства образования осудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. За хищение более 1,1 млн рублей суд приговорил ее к условному сроку заключения, сообщают в СК. «Чиновница и ее знакомая, имеющая опыт работы в организациях дошкольного образования, в течение 2016 года путем мошенничества похитили денежные средства из бюджета Пермского края на общую сумму более 1,1 млн рублей», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Мошенницы оформляли документы о якобы существующем детском саде в одном из населенных пунктов Пермского района. Ежемесячно они составляли подложные документы о якобы оказанных услугах, которые предъявляли для выдачи субсидий. Чиновнице грозило до 10 лет лишения свободы, но суд ограничился условным наказанием. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, ее подельницу — к трем годам условно также с испытательным сроком два года.