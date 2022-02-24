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Пермская экс-чиновница избежала тюрьмы после миллионного хищения

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция на арест Виктора Чернобровина в областном суде. Челябинск, судья, суд
Суд ограничился условным наказанием за хищения на сумму более 1,1 млн рублей Фото:

В Перми бывшего руководителя структурного подразделения регионального министерства образования осудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. За хищение более 1,1 млн рублей суд приговорил ее к условному сроку заключения, сообщают в СК.

«Чиновница и ее знакомая, имеющая опыт работы в организациях дошкольного образования, в течение 2016 года путем мошенничества похитили денежные средства из бюджета Пермского края на общую сумму более 1,1 млн рублей», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Мошенницы оформляли документы о якобы существующем детском саде в одном из населенных пунктов Пермского района. Ежемесячно они составляли подложные документы о якобы оказанных услугах, которые предъявляли для выдачи субсидий.

Чиновнице грозило до 10 лет лишения свободы, но суд ограничился условным наказанием. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, ее подельницу — к трем годам условно также с испытательным сроком два года.

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В Перми бывшего руководителя структурного подразделения регионального министерства образования осудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. За хищение более 1,1 млн рублей суд приговорил ее к условному сроку заключения, сообщают в СК. «Чиновница и ее знакомая, имеющая опыт работы в организациях дошкольного образования, в течение 2016 года путем мошенничества похитили денежные средства из бюджета Пермского края на общую сумму более 1,1 млн рублей», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Мошенницы оформляли документы о якобы существующем детском саде в одном из населенных пунктов Пермского района. Ежемесячно они составляли подложные документы о якобы оказанных услугах, которые предъявляли для выдачи субсидий. Чиновнице грозило до 10 лет лишения свободы, но суд ограничился условным наказанием. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, ее подельницу — к трем годам условно также с испытательным сроком два года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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