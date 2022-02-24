Пермская экс-чиновница избежала тюрьмы после миллионного хищения

25 февраля 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Суд ограничился условным наказанием за хищения на сумму более 1,1 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми бывшего руководителя структурного подразделения регионального министерства образования осудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. За хищение более 1,1 млн рублей суд приговорил ее к условному сроку заключения, сообщают в СК. «Чиновница и ее знакомая, имеющая опыт работы в организациях дошкольного образования, в течение 2016 года путем мошенничества похитили денежные средства из бюджета Пермского края на общую сумму более 1,1 млн рублей», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Мошенницы оформляли документы о якобы существующем детском саде в одном из населенных пунктов Пермского района. Ежемесячно они составляли подложные документы о якобы оказанных услугах, которые предъявляли для выдачи субсидий. Чиновнице грозило до 10 лет лишения свободы, но суд ограничился условным наказанием. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, ее подельницу — к трем годам условно также с испытательным сроком два года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми бывшего руководителя структурного подразделения регионального министерства образования осудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. За хищение более 1,1 млн рублей суд приговорил ее к условному сроку заключения, сообщают в СК. «Чиновница и ее знакомая, имеющая опыт работы в организациях дошкольного образования, в течение 2016 года путем мошенничества похитили денежные средства из бюджета Пермского края на общую сумму более 1,1 млн рублей», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Мошенницы оформляли документы о якобы существующем детском саде в одном из населенных пунктов Пермского района. Ежемесячно они составляли подложные документы о якобы оказанных услугах, которые предъявляли для выдачи субсидий. Чиновнице грозило до 10 лет лишения свободы, но суд ограничился условным наказанием. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, ее подельницу — к трем годам условно также с испытательным сроком два года.