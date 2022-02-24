24 февраля 2022

Пермяков ждут теплые выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Дзержинского. Тюмень, сосульки, ул дзержинского
Зима в Прикамье завершается теплыми днями Фото:

В Пермском крае в выходные сохранится теплая для конца зимы погода. В столице региона в субботу температура не опустится ниже -2 градусов, а в воскресенье потеплеет до +1, сообщают метеорологи.

«Последние выходные февраля ожидаются теплыми. В субботу Пермский край окажется на северо-западной периферии антициклона с центром над Казахстаном. Пройдет небольшой снег. Оттепели более вероятны в южных и центральных районах края», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я».

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ на своем портале отмечают, что в прошлом году конец февраля был одним из самых холодных в истории наблюдений. Тогда средняя температура воздуха была ниже нормы на 12-15 градусов.

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В Пермском крае в выходные сохранится теплая для конца зимы погода. В столице региона в субботу температура не опустится ниже -2 градусов, а в воскресенье потеплеет до +1, сообщают метеорологи. «Последние выходные февраля ожидаются теплыми. В субботу Пермский край окажется на северо-западной периферии антициклона с центром над Казахстаном. Пройдет небольшой снег. Оттепели более вероятны в южных и центральных районах края», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я». Специалисты ГИС-центра ПГНИУ на своем портале отмечают, что в прошлом году конец февраля был одним из самых холодных в истории наблюдений. Тогда средняя температура воздуха была ниже нормы на 12-15 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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