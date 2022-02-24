Пермяков ждут теплые выходные

Зима в Прикамье завершается теплыми днями Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае в выходные сохранится теплая для конца зимы погода. В столице региона в субботу температура не опустится ниже -2 градусов, а в воскресенье потеплеет до +1, сообщают метеорологи.

«Последние выходные февраля ожидаются теплыми. В субботу Пермский край окажется на северо-западной периферии антициклона с центром над Казахстаном. Пройдет небольшой снег. Оттепели более вероятны в южных и центральных районах края», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я».

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ на своем портале отмечают, что в прошлом году конец февраля был одним из самых холодных в истории наблюдений. Тогда средняя температура воздуха была ниже нормы на 12-15 градусов.