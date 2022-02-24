24 февраля 2022

Пермяк продает фигурки Marvel за 4 миллиона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фигурки выглядят не так красочно, как в игре Фото:

На сервисе Avito.ru появилось объявление о продаже коллекции из 11 фигурок героев Marvel. Пермяк выставил за нее цену — 4 миллиона рублей.

«Легендарные герои комикса и киновселенной Marvel. Истинное удовольствие иметь эти бесценные фигурки у себя в коллекции или подарить их своим детям! Возможен торг и доставка», — указано в объявлении.

В состав коллекции входит Железный человек, Доктор Стрэндж, Человек-паук, Капитан Америка-Стив Роджерс, Тор, Черная Пантера, Капитан Marvel, Енот Ракета, Небула, Железный патриот-полковник Джеймс Роудс и Перчатка Бесконечности.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк продает масонский доллар за 13 миллионов рублей. Продавец рассказал про особенности купюры.

Вся коллекция пермяка
Самая яркая фигурка

Некоторые из них — однотонные

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На сервисе Avito.ru появилось объявление о продаже коллекции из 11 фигурок героев Marvel. Пермяк выставил за нее цену — 4 миллиона рублей. «Легендарные герои комикса и киновселенной Marvel. Истинное удовольствие иметь эти бесценные фигурки у себя в коллекции или подарить их своим детям! Возможен торг и доставка», — указано в объявлении. В состав коллекции входит Железный человек, Доктор Стрэндж, Человек-паук, Капитан Америка-Стив Роджерс, Тор, Черная Пантера, Капитан Marvel, Енот Ракета, Небула, Железный патриот-полковник Джеймс Роудс и Перчатка Бесконечности. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк продает масонский доллар за 13 миллионов рублей. Продавец рассказал про особенности купюры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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