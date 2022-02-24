Фигурки выглядят не так красочно, как в игре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сервисе Avito.ru появилось объявление о продаже коллекции из 11 фигурок героев Marvel. Пермяк выставил за нее цену — 4 миллиона рублей.

«Легендарные герои комикса и киновселенной Marvel. Истинное удовольствие иметь эти бесценные фигурки у себя в коллекции или подарить их своим детям! Возможен торг и доставка», — указано в объявлении.

В состав коллекции входит Железный человек, Доктор Стрэндж, Человек-паук, Капитан Америка-Стив Роджерс, Тор, Черная Пантера, Капитан Marvel, Енот Ракета, Небула, Железный патриот-полковник Джеймс Роудс и Перчатка Бесконечности.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк продает масонский доллар за 13 миллионов рублей. Продавец рассказал про особенности купюры.

Вся коллекция пермяка Avito.ru

Самая яркая фигурка Avito.ru

Некоторые из них — однотонные Avito.ru