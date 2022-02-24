На сервисе Avito.ru появилось объявление о продаже коллекции из 11 фигурок героев Marvel. Пермяк выставил за нее цену — 4 миллиона рублей.
«Легендарные герои комикса и киновселенной Marvel. Истинное удовольствие иметь эти бесценные фигурки у себя в коллекции или подарить их своим детям! Возможен торг и доставка», — указано в объявлении.
В состав коллекции входит Железный человек, Доктор Стрэндж, Человек-паук, Капитан Америка-Стив Роджерс, Тор, Черная Пантера, Капитан Marvel, Енот Ракета, Небула, Железный патриот-полковник Джеймс Роудс и Перчатка Бесконечности.
На сервисе Avito.ru появилось объявление о продаже коллекции из 11 фигурок героев Marvel. Пермяк выставил за нее цену — 4 миллиона рублей. «Легендарные герои комикса и киновселенной Marvel. Истинное удовольствие иметь эти бесценные фигурки у себя в коллекции или подарить их своим детям! Возможен торг и доставка», — указано в объявлении. В состав коллекции входит Железный человек, Доктор Стрэндж, Человек-паук, Капитан Америка-Стив Роджерс, Тор, Черная Пантера, Капитан Marvel, Енот Ракета, Небула, Железный патриот-полковник Джеймс Роудс и Перчатка Бесконечности. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк продает масонский доллар за 13 миллионов рублей. Продавец рассказал про особенности купюры.