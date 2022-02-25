ТАСС: в ЕС согласовали санкции против Путина и Лаврова

Страны Евросоюза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал n-tv.
«Речь идет о заморозке активов. Главы МИД ЕС примут формальное решение в пятницу. ЕС на это уже согласился», — передает информацию немецкого телеканала ТАСС. О каких активах идет речь, не уточняется.
Сообщается, что аналогичные сведения передали со ссылкой на свои источники агентства Reuters, а также DPA. Последнее отметило, что ЕС решил ограничить Путину и Лаврову въезд на территорию Европейских стран.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял, что Великобритания замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Помимо ВТБ, под санкции попали госкорпорация «Ростех» и Объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации.
Страны Евросоюза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал n-tv. «Речь идет о заморозке активов. Главы МИД ЕС примут формальное решение в пятницу. ЕС на это уже согласился», — передает информацию немецкого телеканала ТАСС. О каких активах идет речь, не уточняется. Сообщается, что аналогичные сведения передали со ссылкой на свои источники агентства Reuters, а также DPA. Последнее отметило, что ЕС решил ограничить Путину и Лаврову въезд на территорию Европейских стран. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял, что Великобритания замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Помимо ВТБ, под санкции попали госкорпорация «Ростех» и Объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации.