ТАСС: в ЕС согласовали санкции против Путина и Лаврова

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Саммит Россия-ЕС. Приезд гостей и пленарное заседание. Екатеринбург, лавров сергей, путин владимир
Путину и Лаврову заморозят активы и запретят въезд в ЕС Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Евросоюза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал n-tv.

«Речь идет о заморозке активов. Главы МИД ЕС примут формальное решение в пятницу. ЕС на это уже согласился», — передает информацию немецкого телеканала ТАСС. О каких активах идет речь, не уточняется.

Сообщается, что аналогичные сведения передали со ссылкой на свои источники агентства Reuters, а также DPA. Последнее отметило, что ЕС решил ограничить Путину и Лаврову въезд на территорию Европейских стран.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял, что Великобритания замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Помимо ВТБ, под санкции попали госкорпорация «Ростех» и Объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации.

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Страны Евросоюза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал n-tv. «Речь идет о заморозке активов. Главы МИД ЕС примут формальное решение в пятницу. ЕС на это уже согласился», — передает информацию немецкого телеканала ТАСС. О каких активах идет речь, не уточняется. Сообщается, что аналогичные сведения передали со ссылкой на свои источники агентства Reuters, а также DPA. Последнее отметило, что ЕС решил ограничить Путину и Лаврову въезд на территорию Европейских стран. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял, что Великобритания замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Помимо ВТБ, под санкции попали госкорпорация «Ростех» и Объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации.
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