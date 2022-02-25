25 февраля 2022
24 февраля 2022

В Челябинске юные хоккеисты после матча побили судью

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , детский спорт, дети, дворовый хоккей
12-летний хоккеист проигравшей команды нанес судье несколько ударов руками Фото:

На матче челябинских хоккейных команд 2010 года рождения «Белые медведи» и «Сигнал» хоккеисты избили арбитра, который обслуживал матч. Массовую драку спровоцировал тренер одной из команд.

«Поединок завершился массовой дракой, которую спровоцировал тренер проигравшей команды „Сигнал“. По непонятным причинам он ударил судью, чем вызвал потасовку. Один из юных игроков „Сигнала“ нанес судье несколько ударов руками в то время, как рефери на повышенных тонах выяснял отношения с тренером команды», — сообщает издание «Первое областное».

Отмечается, что судья матча доложил о ситуации главному судье ЧГОО Федерации хоккея Сергею Загидуллину. Он сообщил, что специальная комиссия разберет инцидент. «Да, судьи могут ошибаться. Но тренеры должны держать себя в руках и не позволять своим подопечным распускать руки. Это безобразие», — заявил Загидуллин.

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На матче челябинских хоккейных команд 2010 года рождения «Белые медведи» и «Сигнал» хоккеисты избили арбитра, который обслуживал матч. Массовую драку спровоцировал тренер одной из команд. «Поединок завершился массовой дракой, которую спровоцировал тренер проигравшей команды „Сигнал“. По непонятным причинам он ударил судью, чем вызвал потасовку. Один из юных игроков „Сигнала“ нанес судье несколько ударов руками в то время, как рефери на повышенных тонах выяснял отношения с тренером команды», — сообщает издание «Первое областное». Отмечается, что судья матча доложил о ситуации главному судье ЧГОО Федерации хоккея Сергею Загидуллину. Он сообщил, что специальная комиссия разберет инцидент. «Да, судьи могут ошибаться. Но тренеры должны держать себя в руках и не позволять своим подопечным распускать руки. Это безобразие», — заявил Загидуллин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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