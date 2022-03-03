03 марта 2022

Пермских школьников знакомят с профессией военного врача

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Второй день Международного Форума Добровольцев. Сочи, первая помощь, оказание помощи, манекен, международный форум добровольцев, волонтеры медики
Квесты о военной медицине запустили для школьников Перми Фото:

Квесты о военной медицине для пермских школьников начали проводить участники регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Ребят знакомят как с теорией, так и с практикой работы армейских врачей, рассказали в движении.

«Перед началом квеста участников знакомят с медицинскими специальностями и с областью военной медицины. После интересной теоретической части школьники проходят квест, в ходе которого не только закрепляют полученные знания, но и приобретают практические навыки», — сообщается на странице «Волонтеров-медиков» в соцсети «ВКонтакте».

Движение «Волонтеры-медики» было основано в 2013 году. При поддержке Министерства здравоохранения РФ сейчас открыты 85 региональных отделений. Активисты помогают персоналу медучреждений, ведут образовательные программы и профориентационную работу среди школьников.

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Квесты о военной медицине для пермских школьников начали проводить участники регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Ребят знакомят как с теорией, так и с практикой работы армейских врачей, рассказали в движении. «Перед началом квеста участников знакомят с медицинскими специальностями и с областью военной медицины. После интересной теоретической части школьники проходят квест, в ходе которого не только закрепляют полученные знания, но и приобретают практические навыки», — сообщается на странице «Волонтеров-медиков» в соцсети «ВКонтакте». Движение «Волонтеры-медики» было основано в 2013 году. При поддержке Министерства здравоохранения РФ сейчас открыты 85 региональных отделений. Активисты помогают персоналу медучреждений, ведут образовательные программы и профориентационную работу среди школьников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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