Пермских школьников знакомят с профессией военного врача

Квесты о военной медицине запустили для школьников Перми Фото: Анна Майорова © URA.RU

Квесты о военной медицине для пермских школьников начали проводить участники регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Ребят знакомят как с теорией, так и с практикой работы армейских врачей, рассказали в движении.

«Перед началом квеста участников знакомят с медицинскими специальностями и с областью военной медицины. После интересной теоретической части школьники проходят квест, в ходе которого не только закрепляют полученные знания, но и приобретают практические навыки», — сообщается на странице «Волонтеров-медиков» в соцсети «ВКонтакте».

Движение «Волонтеры-медики» было основано в 2013 году. При поддержке Министерства здравоохранения РФ сейчас открыты 85 региональных отделений. Активисты помогают персоналу медучреждений, ведут образовательные программы и профориентационную работу среди школьников.