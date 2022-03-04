Миронов предложил увеличить пособия по безработице до двух МРОТ

04 марта 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Глава партии «Справедливая Россия» из-за санкций предложил увеличить пособия по безработице до двух МРОТ. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Санкционное давление может усугубить проблему безработицы, в связи с чем необходимо принять оперативные меры поддержки граждан. Одно из наших ключевых предложений — увеличить пособия по безработице до двух МРОТ», — говорится в сообщении Миронова. Также депутат предложил выплачивать пособия не менее чем в течение трех месяцев. Глава партии «Справедливая Россия» уверен, что санкции могут спровоцировать рост безработицы, ведь многие зарубежные компании временно приостановили свою работу в России, поэтому россиянам нужна дополнительная поддержка. «Наша партия представила комплекс из 22 первоочередных мер социально-экономической поддержки населения в новых условиях санкционного давления», — сказал Миронов. Ранее правительство РФ объяснило уход иностранных компанией тем, что на их работу давит политика их государства, и предложило два варианта решения проблемы. В настоящий момент работу на территории РФ приостановили BMW, магазины IKEA, H&M Group, американской корпорацией Apple, Nike и ASOS. Все это стало ответом на проведение Россией спецоперации на Украине.