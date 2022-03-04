Миронов предложил увеличить пособия по безработице до двух МРОТ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, миронов сергей
Миронов уверен, что в условиях санкций необходимы дополнительные выплаты всем безработным Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава партии «Справедливая Россия» из-за санкций предложил увеличить пособия по безработице до двух МРОТ. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Санкционное давление может усугубить проблему безработицы, в связи с чем необходимо принять оперативные меры поддержки граждан. Одно из наших ключевых предложений — увеличить пособия по безработице до двух МРОТ», — говорится в сообщении Миронова. Также депутат предложил выплачивать пособия не менее чем в течение трех месяцев.

Глава партии «Справедливая Россия» уверен, что санкции могут спровоцировать рост безработицы, ведь многие зарубежные компании временно приостановили свою работу в России, поэтому россиянам нужна дополнительная поддержка. «Наша партия представила комплекс из 22 первоочередных мер социально-экономической поддержки населения в новых условиях санкционного давления», — сказал Миронов.

Ранее правительство РФ объяснило уход иностранных компанией тем, что на их работу давит политика их государства, и предложило два варианта решения проблемы. В настоящий момент работу на территории РФ приостановили BMW, магазины IKEA, H&M Group, американской корпорацией Apple, Nike и ASOS. Все это стало ответом на проведение Россией спецоперации на Украине.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава партии «Справедливая Россия» из-за санкций предложил увеличить пособия по безработице до двух МРОТ. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Санкционное давление может усугубить проблему безработицы, в связи с чем необходимо принять оперативные меры поддержки граждан. Одно из наших ключевых предложений — увеличить пособия по безработице до двух МРОТ», — говорится в сообщении Миронова. Также депутат предложил выплачивать пособия не менее чем в течение трех месяцев. Глава партии «Справедливая Россия» уверен, что санкции могут спровоцировать рост безработицы, ведь многие зарубежные компании временно приостановили свою работу в России, поэтому россиянам нужна дополнительная поддержка. «Наша партия представила комплекс из 22 первоочередных мер социально-экономической поддержки населения в новых условиях санкционного давления», — сказал Миронов. Ранее правительство РФ объяснило уход иностранных компанией тем, что на их работу давит политика их государства, и предложило два варианта решения проблемы. В настоящий момент работу на территории РФ приостановили BMW, магазины IKEA, H&M Group, американской корпорацией Apple, Nike и ASOS. Все это стало ответом на проведение Россией спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...