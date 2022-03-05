Молодая мать из ДНР сбежала от войны в Челябинск. «День рождения встречала под обстрелом». Фото

05 марта 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Женщина покинула ДНР из-за военных действий Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Двадцатилетняя уроженка города Енакиево (Донецкая народная республика) Евгения С. в феврале 2022 года решила покинуть родной дом и перебраться в Челябинск. Корреспонденту URA.RU она рассказала, что пошла на такой шаг только ради шестимесячного сына. «Я приехала в Челябинск 27 февраля. Меня очень хорошо встретили, устроили в общежитии. По соседству живут знакомые, которые оказали помощь, купили коляску для сына. Также неоценимую помощь внесло правительство региона, в частности депутат Заксобрания области от „Единой России“ Алексей Денисенко. Он обеспечил нас комнатой, купил памперсы для ребенка, кроватку, и продолжает помогать», — сообщила URA.RU Евгения. Молодая мама добавила, что решила уехать только ради полугодовалого сына. Евгения рассказала, что прекрасно помнит весь ужас войны. Когда украинские националисты развязали войну на территории республики, ей было 14 лет. Во время бомбардировок они всей семьей прятались в подвале. Там же, в подвале, ей пришлось встречать один из своих дней рождения. Сейчас Евгения занимается подготовкой документов для получения гражданства РФ, а также зачисления ребенка в детский сад. Как только сын подрастет, она пойдет работать. В Енакиево Евгения получила образование инженера-механика. Челябинск, по мнению женщины, идеальный вариант для работы в данной сфере. Ранее жительница ЛНР рассказывала, как ей в 2015 году пришлось бежать на Урал из-за военных действий у нее на родине. Украинские националисты начали геноцид в Донбассе восемь лет назад. На протяжении всего времени жители Донецкой и Луганской республик жили в страхе за свою жизнь и жизнь своих близких. 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Она должна закончить восьмилетние военные действия на территориях ДНР и ЛНР. Евгения приехала в Челябинск с полугодовалым сыном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Знакомые подарили Евгении коляску для сына Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Заксобрания Алексей Денисенко обеспечил Евгению комнатой, купил кроватку и памперсы для ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Двадцатилетняя уроженка города Енакиево (Донецкая народная республика) Евгения С. в феврале 2022 года решила покинуть родной дом и перебраться в Челябинск. Корреспонденту URA.RU она рассказала, что пошла на такой шаг только ради шестимесячного сына. «Я приехала в Челябинск 27 февраля. Меня очень хорошо встретили, устроили в общежитии. По соседству живут знакомые, которые оказали помощь, купили коляску для сына. Также неоценимую помощь внесло правительство региона, в частности депутат Заксобрания области от „Единой России“ Алексей Денисенко. Он обеспечил нас комнатой, купил памперсы для ребенка, кроватку, и продолжает помогать», — сообщила URA.RU Евгения. Молодая мама добавила, что решила уехать только ради полугодовалого сына. Евгения рассказала, что прекрасно помнит весь ужас войны. Когда украинские националисты развязали войну на территории республики, ей было 14 лет. Во время бомбардировок они всей семьей прятались в подвале. Там же, в подвале, ей пришлось встречать один из своих дней рождения. Сейчас Евгения занимается подготовкой документов для получения гражданства РФ, а также зачисления ребенка в детский сад. Как только сын подрастет, она пойдет работать. В Енакиево Евгения получила образование инженера-механика. Челябинск, по мнению женщины, идеальный вариант для работы в данной сфере. Ранее жительница ЛНР рассказывала, как ей в 2015 году пришлось бежать на Урал из-за военных действий у нее на родине. Украинские националисты начали геноцид в Донбассе восемь лет назад. На протяжении всего времени жители Донецкой и Луганской республик жили в страхе за свою жизнь и жизнь своих близких. 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Она должна закончить восьмилетние военные действия на территориях ДНР и ЛНР.