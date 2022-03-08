Суд по делу соратника экс-мэра Тефтелева стартует в Челябинске

Карьера Сергея Реприцева завершается в Центральном районном суде Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 9 марта состоится первое заседание суда по делу обвиняемого в превышении должностных полномочий экс-главы комитета градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Сергея Репринцева, работавшего при экс-мэре города Евгении Тефтелеве. Это следует из базы данных судебных дел.

«Репринцев обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Предварительное слушание по делу назначено на 9 марта», — подтвердили URA.RU в Центральном районном суде Челябинска.

По версии следствия, экс-чиновник способствовал двум коммерсантам в хищении земельного участка стоимостью 19 млн рублей, на котором был возведен торгово-развлекательный комплекс. Бизнесменов признали виновными в попытке совершить мошенничество (ч.3 ст. 159 УК РФ) в 2021 году. Максимальное наказание, грозящее теперь их соучастнику — четыре года лишения свободы.

Репринцев возглавил ведомство в 2017 году, когда градоначальником Челябинска был Евгений Тефтелев — с ним Репринцев был хорошо знаком по совместной работе в Магнитогорске. Также некоторое время чиновник исполнял обязанности замглавы областного центра по вопросам строительства. До этого Репринцев был директором муниципального предприятия «Архитектурно-планировочный центр».

Тефтелева и экс-начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова задержали сотрудники ФСБ в конце 2019 года. Суд признал, что Тефтелев при содействии Пашкова вымогал взятки у депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука в обмен на муниципальный контракт на возведение крупнейшей в регионе школы в новом микрорайоне областного центра.

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