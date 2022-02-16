Арестовано имущество высокопоставленного экс-чиновника Челябинска

Сергей Репринцев до решения суда не сможет пользоваться принадлежащей ему землей в Магнитогорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У обвиняемого в превышении служебных полномочий экс-главы комитета по градостроительству и архитектуры администрации Челябинска Сергея Репринцева арестовали земельный участок. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«В качестве обеспечительной меры наложен арест на принадлежащий Репринцеву земельный участок. Данный участок площадью 10 тысяч кв. метров расположен в Магнитогорске, его стоимость оценивается в 81,8 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу Репринцева, направив его для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска. По версии следствия, экс-чиновник способствовал двум коммерсантам в хищении участка стоимостью 19 млн рублей под торговым комплексом. Предприниматели уже осуждены за попытку мошенничества.

Репринцев возглавил Главархитектуру Челябинска в 2017 году, когда мэром областного центра стал знакомый ему экс-глава Магнитогорска Евгений Тефтелев. Перед этим Репринцев руководил челябинским МУП «Архитектурно-планировочный центр». В декабре 2019 года Тефтелева и бывшего главу управления капстроительства мэрии Челябинска задержала ФСБ. Суд признал, что Тефтелев при содействии Пашкова вымогал взятки у депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука в обмен на муниципальный контракт на строительство школы.

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