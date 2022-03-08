В новом пермском ТЦ открылся конкурент сети «Детский мир»

Это первый магазин сети в Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В новом торговом центре «iMall Эспланада» открылся первый в Перми магазин сети гипермаркетов детских товаров и игрушек «Бубль-Гум». Об этом сообщили в instagram-аккаунте торгового центра.

«Встречайте новый гипермаркет детских товаров в Перми — „Бубль-Гум“. Приезжайте за покупками всей семьей!», — указано в посте.

«Бубль-гум» — это российский сетевой гипермаркет. Его первый магазин открылся в 2005 году во Владивостоке. Сейчас сеть работает в центральной России, на Дальнем востоке, в Сибири, на Урале. Она входит в топ-10 самых крупных сетей России, торгующих детскими товарами, занимая в нем 6-е место.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ «Эспланада» открылся второй в городе магазин парфюмерной сети «Золотое яблоко». Сам же торговый центр открылся незаконно.