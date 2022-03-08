08 марта 2022
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05 марта 2022

В новом пермском ТЦ открылся конкурент сети «Детский мир»

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка безопасности детских товаров: детское питание, одежда, игрушки, канцтовары, «Универмаг Детский мир». Челябинск, часы, будильник, срок, время
Это первый магазин сети в Перми Фото:

В новом торговом центре «iMall Эспланада» открылся первый в Перми магазин сети гипермаркетов детских товаров и игрушек «Бубль-Гум». Об этом сообщили в instagram-аккаунте торгового центра.

«Встречайте новый гипермаркет детских товаров в Перми — „Бубль-Гум“. Приезжайте за покупками всей семьей!», — указано в посте.

«Бубль-гум» — это российский сетевой гипермаркет. Его первый магазин открылся в 2005 году во Владивостоке. Сейчас сеть работает в центральной России, на Дальнем востоке, в Сибири, на Урале. Она входит в топ-10 самых крупных сетей России, торгующих детскими товарами, занимая в нем 6-е место.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ «Эспланада» открылся второй в городе магазин парфюмерной сети «Золотое яблоко». Сам же торговый центр открылся незаконно.

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В новом торговом центре «iMall Эспланада» открылся первый в Перми магазин сети гипермаркетов детских товаров и игрушек «Бубль-Гум». Об этом сообщили в instagram-аккаунте торгового центра. «Встречайте новый гипермаркет детских товаров в Перми — „Бубль-Гум“. Приезжайте за покупками всей семьей!», — указано в посте. «Бубль-гум» — это российский сетевой гипермаркет. Его первый магазин открылся в 2005 году во Владивостоке. Сейчас сеть работает в центральной России, на Дальнем востоке, в Сибири, на Урале. Она входит в топ-10 самых крупных сетей России, торгующих детскими товарами, занимая в нем 6-е место. Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ «Эспланада» открылся второй в городе магазин парфюмерной сети «Золотое яблоко». Сам же торговый центр открылся незаконно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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