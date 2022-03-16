Пермский министр обещает всем жителям тушенку

Запасов тушенки пермского производства хватит всем жителям, обещает Алексей Чибисов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Вице-премьер Пермского края, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов заявил, что мощностей АО «Пермский свинокомплекс» хватит для того, чтобы обеспечить весь регион качественной тушенкой. Об этом он заявил на заседании комитета по бюджету заксобрания 16 марта, передает корреспондент URA.RU.

«На предприятии все очень хорошо с „ГОСТовской“ тушенкой. Так что можете своим избирателям говорить, что мы обеспечим пермский край „ГОСТовской“ тушенкой», — сообщил он депутатам.

По словам Чибисова, объем производства в 2022 году составит 16 тысяч тонн, почти в два раза больше чем в 2021 году. «Не зря мы вам давали деньги столько лет», — завил в ответ депутат Вагаршак Сарксян. «Пермский свинокомплекс», который находится в процедуре банкротства и 100% его принадлежит Пермскому краю, неоднократно получал субсидии из краевого бюджета.

Алексей Чибисов также заверил, что предприятие не пострадает от введенных против России санкций. «Наше предприятие находится в более выгодном положении, так как работает на оборудовании, которое было смонтировано еще при Советском союзе. То есть не требует замещения. Мы думаем, что с учетом ценовой конъюнктуры и состояния предприятия, в ближайшие два-три года оно будет работать стабильно», — заверил вице-премьер.

В Пермском крае на фоне введенных против России санкций наблюдается ажиотажный спрос на некоторые виды продуктов. Губернатор Дмитрий Махонин обвинил производителей в спекуляциях и внес в заксобрание пакет мер поддержки бизнеса из-за иностранного давления.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам