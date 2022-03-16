16 марта 2022

Бизнесмена из ХМАО подозревают в отмывании 13 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшего директора строительной фирмы в ХМАО обвиняют в крупном мошенничестве и отмывании денег Фото:

Прокуратура Березовского района установила, что бывший директор строительной фирмы ООО «Радужный» Исамагомед Ибрагимов похитил бюджетные деньги. Вместе с этим, пытаясь легализовать украденные деньги и нарушая процедуру банкротства, он получил еще ряд уголовных обвинений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Следствием установлено, что обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, осуществлявшей работы по строительству образовательно-культурного комплекса в поселке Хулимсунт, в отчетной документации завысил объемы выполненных работ на указанном объекте. В результате его действий на счет предприятия заказчиком работ перечислены денежные средства за фактически не выполненные работы», — сказали в пресс-службе

После этого Ибрагимов легализовал часть похищенных денежных средств, совершения фиктивные финансовые операции, пытаясь придать вид законного владения деньгами. Его обвиняют в крупном мошенничестве, отмывании денег и нарушении процедуры банкротства. На недвижимость Ибрагимова наложен арест на сумму 25 млн рублей. На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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Прокуратура Березовского района установила, что бывший директор строительной фирмы ООО «Радужный» Исамагомед Ибрагимов похитил бюджетные деньги. Вместе с этим, пытаясь легализовать украденные деньги и нарушая процедуру банкротства, он получил еще ряд уголовных обвинений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Следствием установлено, что обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, осуществлявшей работы по строительству образовательно-культурного комплекса в поселке Хулимсунт, в отчетной документации завысил объемы выполненных работ на указанном объекте. В результате его действий на счет предприятия заказчиком работ перечислены денежные средства за фактически не выполненные работы», — сказали в пресс-службе После этого Ибрагимов легализовал часть похищенных денежных средств, совершения фиктивные финансовые операции, пытаясь придать вид законного владения деньгами. Его обвиняют в крупном мошенничестве, отмывании денег и нарушении процедуры банкротства. На недвижимость Ибрагимова наложен арест на сумму 25 млн рублей. На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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