ГИБДД ограничит движение в центре Челябинска

В Челябинске 18 марта с 7 утра до 15 часов дня ограничат движение в районе Южно-Уральского государственного университета, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В эти часы в парке имени Гагарина пройдет фестиваль-концерт «Крымская весна».
«В связи с проведением массовых мероприятий, которые планируются 18 марта в парке им. Гагарина, будут введены ограничения движения. В период с 07 часов 00 минут до 15 часов 00 минут движение будет ограничено по ул. Коммуны от ул. Энгельса до 2-го Институтского переулка, по ул. Энтузиастов от пр. Ленина до ул. Коммуны, а также 1-й и 2-й Институтские переулки», сообщили URA.RU в ГИБДД.
В ведомстве напомнили жителям и гостям города заранее планировать маршрут движения и места парковки транспорта. Сотрудники ГИБДД просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям.
«Крымская весна» — это события, которые стали поводом для проведение общенародного референдума граждан бывшей украинской Автономной Республики Крым за включение в состав Российской Федерации. Хронологические рамки «Крымской весны» — с 20 февраля по 26 марта 2014 года. Два года подряд из-за пандемии коронавируса были отменены все массовые мероприятия. Сейчас эпидситуация в регионе позволила ослабить санитарные меры и провести концерт.
В Челябинске 18 марта с 7 утра до 15 часов дня ограничат движение в районе Южно-Уральского государственного университета, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В эти часы в парке имени Гагарина пройдет фестиваль-концерт «Крымская весна». «В связи с проведением массовых мероприятий, которые планируются 18 марта в парке им. Гагарина, будут введены ограничения движения. В период с 07 часов 00 минут до 15 часов 00 минут движение будет ограничено по ул. Коммуны от ул. Энгельса до 2-го Институтского переулка, по ул. Энтузиастов от пр. Ленина до ул. Коммуны, а также 1-й и 2-й Институтские переулки», сообщили URA.RU в ГИБДД. В ведомстве напомнили жителям и гостям города заранее планировать маршрут движения и места парковки транспорта. Сотрудники ГИБДД просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям. «Крымская весна» — это события, которые стали поводом для проведение общенародного референдума граждан бывшей украинской Автономной Республики Крым за включение в состав Российской Федерации. Хронологические рамки «Крымской весны» — с 20 февраля по 26 марта 2014 года. Два года подряд из-за пандемии коронавируса были отменены все массовые мероприятия. Сейчас эпидситуация в регионе позволила ослабить санитарные меры и провести концерт.