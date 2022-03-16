ГИБДД ограничит движение в центре Челябинска

Движение будет перекрыто в районе парка Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

В Челябинске 18 марта с 7 утра до 15 часов дня ограничат движение в районе Южно-Уральского государственного университета, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В эти часы в парке имени Гагарина пройдет фестиваль-концерт «Крымская весна».

«В связи с проведением массовых мероприятий, которые планируются 18 марта в парке им. Гагарина, будут введены ограничения движения. В период с 07 часов 00 минут до 15 часов 00 минут движение будет ограничено по ул. Коммуны от ул. Энгельса до 2-го Институтского переулка, по ул. Энтузиастов от пр. Ленина до ул. Коммуны, а также 1-й и 2-й Институтские переулки», сообщили URA.RU в ГИБДД.

В ведомстве напомнили жителям и гостям города заранее планировать маршрут движения и места парковки транспорта. Сотрудники ГИБДД просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям.

«Крымская весна» — это события, которые стали поводом для проведение общенародного референдума граждан бывшей украинской Автономной Республики Крым за включение в состав Российской Федерации. Хронологические рамки «Крымской весны» — с 20 февраля по 26 марта 2014 года. Два года подряд из-за пандемии коронавируса были отменены все массовые мероприятия. Сейчас эпидситуация в регионе позволила ослабить санитарные меры и провести концерт.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам