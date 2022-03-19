В Ливане рассказали об отношении граждан к спецоперации

20 марта 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

Большинство ливанцев поддерживает решение РФ о спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большинство жителей Ливана поддерживает решение России и не разделяет позицию МИДа, который осудил действия РФ на Украине. Об этом сообщил председатель Ассамблеи российско-ливанских деловых кругов Асаад Дия. «Большинство ливанцев против этой позиции (МИДа Ливана, высказавшегося против начала Россией спецоперации). Часть граждан не говорят о своей позиции так как у них дети учатся на Украине например. Но по политическим соображениям мы все поддерживаем решение России», — цитирует представителя Ассамблеи РИА «Новости». Асаад Дия напомнил, что Ближний восток уже страдал от действий США и НАТО, которые всегда находили предлоги, чтобы начать воины. При этом, политик уточнил, что Россия никогда не начинала вооруженные конфликты. «Она всегда их заканчивала. Эта позиция у нас в крови», — заключил он. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Отмечалось, что российская армия атакует лишь военные объекты, не причиняя вреда гражданскому населению. Оккупация страны также не входит в планы РФ. Тем не менее, страны Запада резко осудили решение президента РФ Владимира Путина. Однако, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря спецоперации Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Большинство жителей Ливана поддерживает решение России и не разделяет позицию МИДа, который осудил действия РФ на Украине. Об этом сообщил председатель Ассамблеи российско-ливанских деловых кругов Асаад Дия. «Большинство ливанцев против этой позиции (МИДа Ливана, высказавшегося против начала Россией спецоперации). Часть граждан не говорят о своей позиции так как у них дети учатся на Украине например. Но по политическим соображениям мы все поддерживаем решение России», — цитирует представителя Ассамблеи РИА «Новости». Асаад Дия напомнил, что Ближний восток уже страдал от действий США и НАТО, которые всегда находили предлоги, чтобы начать воины. При этом, политик уточнил, что Россия никогда не начинала вооруженные конфликты. «Она всегда их заканчивала. Эта позиция у нас в крови», — заключил он. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Отмечалось, что российская армия атакует лишь военные объекты, не причиняя вреда гражданскому населению. Оккупация страны также не входит в планы РФ. Тем не менее, страны Запада резко осудили решение президента РФ Владимира Путина. Однако, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря спецоперации Россия избежала нападения НАТО «на следующий день».