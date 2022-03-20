20 марта 2022
19 марта 2022
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«Победа» возобновляет полеты из Перми в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, авиакомпания победа, самолет
«Победа» возвращает полеты в Турцию Фото:

Российский лоукостер «Победа» в мае возобновляет полеты из пермского аэропорта в Турцию. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что рейсы в Стамбул и Анталью будут открыты с 16 мая.

«Из Перми в Стамбул 16 мая, согласно расписанию, можно улететь за 10,7 тысячи рублей на человека. А из Перми в Анталью 16 мая — за 15,8 тысячи рублей», — говорится в telegram-канале Ассоциации.

Также полеты в Турцию будут доступны из Москвы и Екатеринбурга. Ранее «Победа» сообщила, что в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта.

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Российский лоукостер «Победа» в мае возобновляет полеты из пермского аэропорта в Турцию. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что рейсы в Стамбул и Анталью будут открыты с 16 мая. «Из Перми в Стамбул 16 мая, согласно расписанию, можно улететь за 10,7 тысячи рублей на человека. А из Перми в Анталью 16 мая — за 15,8 тысячи рублей», — говорится в telegram-канале Ассоциации. Также полеты в Турцию будут доступны из Москвы и Екатеринбурга. Ранее «Победа» сообщила, что в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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