«Победа» возобновляет полеты из Перми в Турцию

«Победа» возвращает полеты в Турцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский лоукостер «Победа» в мае возобновляет полеты из пермского аэропорта в Турцию. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что рейсы в Стамбул и Анталью будут открыты с 16 мая.

«Из Перми в Стамбул 16 мая, согласно расписанию, можно улететь за 10,7 тысячи рублей на человека. А из Перми в Анталью 16 мая — за 15,8 тысячи рублей», — говорится в telegram-канале Ассоциации.

Также полеты в Турцию будут доступны из Москвы и Екатеринбурга. Ранее «Победа» сообщила, что в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта.