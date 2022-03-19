19 марта 2022
18 марта 2022

В Тюмени пьяная водитель пыталась выпрыгнуть из машины ДПС

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиции. Тюмень, сотрудники гибдд, гибдд, дорожно патрульная служба, дпс
Тюменка активно сопротивлялась тесту на алкоголь и сломала регистратор в машине ДПС Фото:

Нетрезвая водитель «Лексуса» в Тюмени, остановленная сотрудниками ДПС, сломала им авторегистратор и пыталась на ходу выпрыгнуть из патрульной машины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«В субботу в шестом часу утра инспекторы остановили автомобиль „Лексус“ на улице Пражской, за рулем находилась нетрезвая водитель. Ей предложили пройти медосвидетельствование, но встретили сопротивление: тюменка сломала видеорегистратор, пыталась учинить драку с инспекторами и на ходу выйти из патрульного автомобиля», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В итоге женщина призналась, что выпивала с мужем, а после решила прокатиться вокруг дома. На тюменку составили протоколы за отказ от прохождения освидетельствования на опьянение и невыполнение законных требований полицейских. Суд назначил ей штраф в 4 000 рублей, учтя, что женщина имеет несовершеннолетних детей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области задержали пьяного водителя скорой помощи. Несмотря на нетрезвое состояние, мужчина успешно прошел утренний медосмотр и был выпущен на линию.

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Нетрезвая водитель «Лексуса» в Тюмени, остановленная сотрудниками ДПС, сломала им авторегистратор и пыталась на ходу выпрыгнуть из патрульной машины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «В субботу в шестом часу утра инспекторы остановили автомобиль „Лексус“ на улице Пражской, за рулем находилась нетрезвая водитель. Ей предложили пройти медосвидетельствование, но встретили сопротивление: тюменка сломала видеорегистратор, пыталась учинить драку с инспекторами и на ходу выйти из патрульного автомобиля», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В итоге женщина призналась, что выпивала с мужем, а после решила прокатиться вокруг дома. На тюменку составили протоколы за отказ от прохождения освидетельствования на опьянение и невыполнение законных требований полицейских. Суд назначил ей штраф в 4 000 рублей, учтя, что женщина имеет несовершеннолетних детей. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области задержали пьяного водителя скорой помощи. Несмотря на нетрезвое состояние, мужчина успешно прошел утренний медосмотр и был выпущен на линию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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