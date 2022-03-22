В Пермский край едет проверка из Москвы

К пермским чиновникам едет Уполномоченный при президенте РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский край 24 марта посетит Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она намерена встретиться с губернатором Дмитрием Махониным, руководителями силовиков и НКО, говорится на сайте омбудсмена.

«В рамках поездки в Пермский край Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка состоится рабочая встреча с Губернатором Дмитрием Махониным, совещание с руководителями профильных органов исполнительной власти, силовых структур, НКО и экспертами региона. Кроме того, она посетит Пермскую воспитательную колонию и Специальное учебно-воспитательное учреждение „Уральское подворье“, пообщается с несовершеннолетними осужденными и воспитанниками», — сообщают в аппарате Уполномоченного.

Также в программе визита — встреча со студентами колледжей, в которых обучаются, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Команда Львовой-Беловой уже в Перми. С 21 марта в Прикамье работают юристы Уполномоченного.