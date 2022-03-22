22 марта 2022
21 марта 2022

В Пермский край едет проверка из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, правительство пермского края
К пермским чиновникам едет Уполномоченный при президенте РФ Фото:

Пермский край 24 марта посетит Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она намерена встретиться с губернатором Дмитрием Махониным, руководителями силовиков и НКО, говорится на сайте омбудсмена.

«В рамках поездки в Пермский край Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка состоится рабочая встреча с Губернатором Дмитрием Махониным, совещание с руководителями профильных органов исполнительной власти, силовых структур, НКО и экспертами региона. Кроме того, она посетит Пермскую воспитательную колонию и Специальное учебно-воспитательное учреждение „Уральское подворье“, пообщается с несовершеннолетними осужденными и воспитанниками», — сообщают в аппарате Уполномоченного.

Также в программе визита — встреча со студентами колледжей, в которых обучаются, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Команда Львовой-Беловой уже в Перми. С 21 марта в Прикамье работают юристы Уполномоченного.

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Пермский край 24 марта посетит Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она намерена встретиться с губернатором Дмитрием Махониным, руководителями силовиков и НКО, говорится на сайте омбудсмена. «В рамках поездки в Пермский край Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка состоится рабочая встреча с Губернатором Дмитрием Махониным, совещание с руководителями профильных органов исполнительной власти, силовых структур, НКО и экспертами региона. Кроме того, она посетит Пермскую воспитательную колонию и Специальное учебно-воспитательное учреждение „Уральское подворье“, пообщается с несовершеннолетними осужденными и воспитанниками», — сообщают в аппарате Уполномоченного. Также в программе визита — встреча со студентами колледжей, в которых обучаются, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Команда Львовой-Беловой уже в Перми. С 21 марта в Прикамье работают юристы Уполномоченного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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