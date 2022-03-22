Власти ХМАО ввели новые льготы для бизнесменов

К концу апреля у предпринимателей в ХМАО появится возможность кредитования по льготной процентной ставке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Власти ХМАО разработали новые льготы и выплаты в размере 220 тысяч рублей для начинающих бизнесменов и самозанятых, которые рискуют остаться без нынешнего места работы. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства региона.

«Со 2 апреля текущего года будет предоставляться единовременная финансовая помощь при государственной регистрации ИП, юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам, находящимся под риском увольнения или испытывающим трудности в поиске работы, в размере 220 тысяч рублей», — написано в сообщении.

Также к концу апреля у предпринимателей в ХМАО появится возможность кредитования по льготной процентной ставке. Займы предоставит «Югорская региональная микрокредитная компания», а размер ставки составит 9% годовых.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО нашли способ помощи бизнесу в обход санкций. В Ханты-Мансийске на площадке промышленного технопарка «Импульс» стала доступна инновационная технология 5D-печати, с ее помощью возможно производство деталей и запчастей из пластика и металла, которые перестали быть доступны югорским предприятиям из-за введения санкций. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Позже он заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран.

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