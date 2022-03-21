Власти ХМАО нашли способ помощи бизнесу в обход санкций

Оборудование позволяет изготавливать детали, которые стали не доступны бизнесу из-за санкций Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Ханты-Мансийске наладили инновационное производство промышленных деталей и запчастей, которое позволит стать альтернативой импортной продукции в условиях западных санкций. Об этом URA.RU сообщил заместитель генерального директора акционерного общества окружных властей «Промышленные парки Югры» Виталий Петрищев.

В Ханты-Мансийске на площадке промышленного технопарка «Импульс» стала доступна инновационная технология 5D-печати отечественного производства. С ее использованием возможно производство деталей и запчастей из пластика и металла, которые перестали быть доступны югорским предприятиям из-за введения санкций. «Заказы уже есть. Компания „Березка-газ“, второй заказчик — птицефабрика „Белоярочка“, нефтесервисная компания „Синтэк“, то есть круг определенный уже формируется. Отрасли могут быть совершенно разные», — рассказал Петрищев.

За производство импортных аналогов оборудования отвечает инжиниринговый центр промышленного технопарка. В планах окружных властей продолжить масштабировать проект с учетом возрастающего спроса. «Печать одной детали занимает от часа до 12 часов в зависимости от сложности. Мы хотим увеличить количество принтеров, а также использовать оборудование больших размеров, если речь идет о крупных деталях», — добавил Петрищев.

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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