В Челябинске сорвался суд по делу соратника экс-мэра Тефтелева

Сергей Репринцев не признает себя виновным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Судебный процесс по делу экс-руководителя комитета градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Сергея Репринцева, работавшего при экс-мэре города Евгении Тефтелеве, пришлось перенести из-за замены адвоката. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала Центрального райсуда Челябинска.

Во время заседания адвокат Сергей Сазонатов сообщил, что представлявшая интересы его подзащитного коллега не сможет этого делать. Он же еще не знаком с материалами дела, в связи с чем просит перенести заседание на 25 апреля. Рассмотрев ходатайство, судья Неля Яруллина согласилась отложить процесс до 8 апреля.

«Я не признаю своей вины. Считаю, чем больше будет присутствовать на суде представителей СМИ — тем лучше», — заявил перед началом процесса сам Репринцев.

Бывшего чиновника обвиняют превышение должностных полномочий, по ч.1 ст. 286 УК РФ. По версии следствия, он способствовал двум коммерсантам в хищении земельного участка стоимостью 19 млн рублей, на котором был возведен торгово-развлекательный комплекс. Бизнесменов признали виновными в попытке совершить мошенничество (ч.3 ст. 159 УК РФ) в 2021 году. Максимальное наказание, грозящее теперь их соучастнику — четыре года лишения свободы.

Репринцев возглавил комитет в 2017 году. На тот момент мэром Челябинска был Евгений Тефтелев, с которым Репринцев познакомился во время совместной работы в Магнитогорске. До этого Репринцев был директором муниципального предприятия «Архитектурно-планировочный центр», работающего при мэрии областного центра. Тефтелева и экс-начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова задержали сотрудники ФСБ в конце 2019 года.

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