В ХМАО в китайский автосалон запретили входить Байдену. Фото

25 марта 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Пользователи социальной сети шаг салона-дилера оценили Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дилерский центр китайской компании по производству автомобилей Gelly в ХМАО запретил президенту США Джо Байдену посещать автосалон. Об этом сообщает городской паблик «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте». «Президента США Джо Байдена лишили права входа в один из автосалонов Сургута». Таким сообщение сопроводил фото с дверей дилерского центра китайской компании администратор сообщества. Пользователи социальной сети шаг салона-дилера оценили. Евгений Золотоверхий написал, что намерен разместить такое же сообщение в подъезде своего дома. «Надо в подъезде дома тоже повесить», — пишет пользователь. Другие высказались о ценовой политике компании. «Даже Байден с такими ценами не может позволить Себе Джелли Карлей!», — добавил Евген Романов. Впрочем, некоторые пользователи заподозрили в подобном объявлении явный маркетинговый ход. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран. Фото: сообщество в социальной сети «ВКонтакте» «К-Информ — Сургут»

Дилерский центр китайской компании по производству автомобилей Gelly в ХМАО запретил президенту США Джо Байдену посещать автосалон. Об этом сообщает городской паблик «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте». «Президента США Джо Байдена лишили права входа в один из автосалонов Сургута». Таким сообщение сопроводил фото с дверей дилерского центра китайской компании администратор сообщества. Пользователи социальной сети шаг салона-дилера оценили. Евгений Золотоверхий написал, что намерен разместить такое же сообщение в подъезде своего дома. «Надо в подъезде дома тоже повесить», — пишет пользователь. Другие высказались о ценовой политике компании. «Даже Байден с такими ценами не может позволить Себе Джелли Карлей!», — добавил Евген Романов. Впрочем, некоторые пользователи заподозрили в подобном объявлении явный маркетинговый ход. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран.