28 марта 2022

Чижов пригрозил последствиями перекрытия вентиля для Европы

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Европу ждут негативные последствия в случае перекрытия вентиля, заявил Чижов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В случае, если Европа заставит своим поведением «Газпром» прикрутить вентиль, она столкнется с последствиями, и придется надеяться на потепление. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Если же действительно своим поведением они заставят „Газпром“ прикрутить вентиль, то тогда им останется уповать, во-первых, на потепление постепенное — все-таки весна приходит в Европу, а, во-вторых, что до следующей зимы им удастся эту проблему как-то решить», — заявил Чижов в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что Россия не намерена за счет перевода расчетов на рубли за голубое топливо прекращать его поставки. Москва готова подсказать, как осуществлять оплату, перечислять и менять на рубли евро.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недружественные страны смогут покупать российский газ только за рубли. Страны G7 с данным решением не согласились и отказались платить за российские энергоносители в рублях. Санкции в отношении России последовали за объявлением Путиным о проведении спецоперации на Украине. Ее целями являются денацификация и демилитаризации страны, заявил президент.

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В случае, если Европа заставит своим поведением «Газпром» прикрутить вентиль, она столкнется с последствиями, и придется надеяться на потепление. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «Если же действительно своим поведением они заставят „Газпром“ прикрутить вентиль, то тогда им останется уповать, во-первых, на потепление постепенное — все-таки весна приходит в Европу, а, во-вторых, что до следующей зимы им удастся эту проблему как-то решить», — заявил Чижов в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что Россия не намерена за счет перевода расчетов на рубли за голубое топливо прекращать его поставки. Москва готова подсказать, как осуществлять оплату, перечислять и менять на рубли евро. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недружественные страны смогут покупать российский газ только за рубли. Страны G7 с данным решением не согласились и отказались платить за российские энергоносители в рублях. Санкции в отношении России последовали за объявлением Путиным о проведении спецоперации на Украине. Ее целями являются денацификация и демилитаризации страны, заявил президент.
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