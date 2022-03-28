Чижов пригрозил последствиями перекрытия вентиля для Европы

28 марта 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Европу ждут негативные последствия в случае перекрытия вентиля, заявил Чижов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В случае, если Европа заставит своим поведением «Газпром» прикрутить вентиль, она столкнется с последствиями, и придется надеяться на потепление. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «Если же действительно своим поведением они заставят „Газпром“ прикрутить вентиль, то тогда им останется уповать, во-первых, на потепление постепенное — все-таки весна приходит в Европу, а, во-вторых, что до следующей зимы им удастся эту проблему как-то решить», — заявил Чижов в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что Россия не намерена за счет перевода расчетов на рубли за голубое топливо прекращать его поставки. Москва готова подсказать, как осуществлять оплату, перечислять и менять на рубли евро. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недружественные страны смогут покупать российский газ только за рубли. Страны G7 с данным решением не согласились и отказались платить за российские энергоносители в рублях. Санкции в отношении России последовали за объявлением Путиным о проведении спецоперации на Украине. Ее целями являются денацификация и демилитаризации страны, заявил президент. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае, если Европа заставит своим поведением «Газпром» прикрутить вентиль, она столкнется с последствиями, и придется надеяться на потепление. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «Если же действительно своим поведением они заставят „Газпром“ прикрутить вентиль, то тогда им останется уповать, во-первых, на потепление постепенное — все-таки весна приходит в Европу, а, во-вторых, что до следующей зимы им удастся эту проблему как-то решить», — заявил Чижов в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что Россия не намерена за счет перевода расчетов на рубли за голубое топливо прекращать его поставки. Москва готова подсказать, как осуществлять оплату, перечислять и менять на рубли евро. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недружественные страны смогут покупать российский газ только за рубли. Страны G7 с данным решением не согласились и отказались платить за российские энергоносители в рублях. Санкции в отношении России последовали за объявлением Путиным о проведении спецоперации на Украине. Ее целями являются денацификация и демилитаризации страны, заявил президент.