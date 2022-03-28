28 марта 2022

«Ъ»: продукты из борщового набора подорожали более чем на 50%

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, опт, розница, оптовая
Закупочные цены на ряд товаров резко выросли Фото:

В марте стоимость капусты, моркови и свеклы выросла более чем на 50%. Торговые сети столкнулись с нехваткой продуктов и резким скачком вверх закупочных цен.

«С 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь — на 47%, на свеклу — на 62%, говорит собеседник „Ъ“ в крупной сети», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в продуктовой рознице. Отмечается, что Минсельхоз исключает риск дефицита продуктов, заявляя о растущем импорте.

Ранее сообщалось, что крупные производители заморозят цены на хлеб в России. Субсидии на 2,5 млрд рублей уже направлены в регионы.

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В марте стоимость капусты, моркови и свеклы выросла более чем на 50%. Торговые сети столкнулись с нехваткой продуктов и резким скачком вверх закупочных цен. «С 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь — на 47%, на свеклу — на 62%, говорит собеседник „Ъ“ в крупной сети», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в продуктовой рознице. Отмечается, что Минсельхоз исключает риск дефицита продуктов, заявляя о растущем импорте. Ранее сообщалось, что крупные производители заморозят цены на хлеб в России. Субсидии на 2,5 млрд рублей уже направлены в регионы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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