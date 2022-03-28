«Ъ»: продукты из борщового набора подорожали более чем на 50%

В марте стоимость капусты, моркови и свеклы выросла более чем на 50%. Торговые сети столкнулись с нехваткой продуктов и резким скачком вверх закупочных цен.
«С 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь — на 47%, на свеклу — на 62%, говорит собеседник „Ъ“ в крупной сети», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в продуктовой рознице. Отмечается, что Минсельхоз исключает риск дефицита продуктов, заявляя о растущем импорте.
Ранее сообщалось, что крупные производители заморозят цены на хлеб в России. Субсидии на 2,5 млрд рублей уже направлены в регионы.
В марте стоимость капусты, моркови и свеклы выросла более чем на 50%. Торговые сети столкнулись с нехваткой продуктов и резким скачком вверх закупочных цен. «С 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь — на 47%, на свеклу — на 62%, говорит собеседник „Ъ“ в крупной сети», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в продуктовой рознице. Отмечается, что Минсельхоз исключает риск дефицита продуктов, заявляя о растущем импорте. Ранее сообщалось, что крупные производители заморозят цены на хлеб в России. Субсидии на 2,5 млрд рублей уже направлены в регионы.