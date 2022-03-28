Производители заморозят цены на хлеб в России

28 марта 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Правительство выделило 2,5 млрд рублей для стабилизации цен на хлеб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб в России — субсидии на 2,5 млрд рублей уже направлены в регионы. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. «Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — написала Абрамченко в своем telegram-канале. Ранее кандидат экономических наук Сергей Суверов заявил, что макароны, хлеб и соусы в России будут дорожать из-за роста цен на яйца. В Росстате рассказали, что в российских магазинах выросли цены на сахар, рис и гречку. Так, в Москве пенсионерки подрались в магазине за сахар. Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная налоговая служба разработают предложения по урегулированию стоимости продуктов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб в России — субсидии на 2,5 млрд рублей уже направлены в регионы. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. «Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — написала Абрамченко в своем telegram-канале. Ранее кандидат экономических наук Сергей Суверов заявил, что макароны, хлеб и соусы в России будут дорожать из-за роста цен на яйца. В Росстате рассказали, что в российских магазинах выросли цены на сахар, рис и гречку. Так, в Москве пенсионерки подрались в магазине за сахар. Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная налоговая служба разработают предложения по урегулированию стоимости продуктов.