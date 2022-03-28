Жительница ХМАО винит бригаду скорой помощи в смерти матери

В Нижневартовске жительница обвиняет скорую помощь в халатности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Нижневартовска Дарья Сакаева раскритиковала работу бригады скорой помощи, которая приехала на вызов к ее матери. По мнению Сакаевой, пенсионерка погибла из-за халатности и нерасторопности медицинских сотрудников.

«Был шанс ее спасти, если бы не халатность бригады скорой помощи. Реаниматолог сказал, что если бы чуть раньше привезли… Ничего не сделала бригада скорой помощи для оказания „скорой“ помощи. Ругались из-за домофона, не хотели везти в больницу, не воспользовались носилками, не пустили сопровождающего в машину», — написала Сакаева в группе «ЧП Нижневартовска» соцсети «ВКонтакте».

В разговоре с корреспондентом агентства Сакаева рассказала, что готовится к похоронам. Она также намерена писать жалобу в правоохранительные органы. Пост вызвал волну негодования среди жителей города, часть из них раскритиковали работу медицинских сотрудников. Другие посчитали, что не стоит негативно относиться к бригаде скорой помощи. «Не знаю как вы, но я отношусь к скорой помощи очень уважительно. Вызывала, тут же среагировали и увезли в больницу. Дай бог им терпения и сил в их работе, не каждый может справиться с их трудностями. Вы не были на их месте, и не надо их осуждать», — написала Рузиля Хакова.

Руководство Нижневартовской городской станции скорой медицинской помощи заверило, что на данный момент организована проверка. «Со стороны администрации Нижневартовской станции скорой медицинской помощи по этому случаю проводится проверка», — заверили в службе.

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