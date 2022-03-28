28 марта 2022
26 марта 2022

Жительница ХМАО винит бригаду скорой помощи в смерти матери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобильный пункт тестирования на коронавирус, ПЦР-тест. Челябинск, скорая помощь, мобильный пункт, коронавирус, covid, ковид, пцр, локдаун
В Нижневартовске жительница обвиняет скорую помощь в халатности Фото:

Жительница Нижневартовска Дарья Сакаева раскритиковала работу бригады скорой помощи, которая приехала на вызов к ее матери. По мнению Сакаевой, пенсионерка погибла из-за халатности и нерасторопности медицинских сотрудников.

«Был шанс ее спасти, если бы не халатность бригады скорой помощи. Реаниматолог сказал, что если бы чуть раньше привезли… Ничего не сделала бригада скорой помощи для оказания „скорой“ помощи. Ругались из-за домофона, не хотели везти в больницу, не воспользовались носилками, не пустили сопровождающего в машину», — написала Сакаева в группе «ЧП Нижневартовска» соцсети «ВКонтакте».

В разговоре с корреспондентом агентства Сакаева рассказала, что готовится к похоронам. Она также намерена писать жалобу в правоохранительные органы. Пост вызвал волну негодования среди жителей города, часть из них раскритиковали работу медицинских сотрудников. Другие посчитали, что не стоит негативно относиться к бригаде скорой помощи. «Не знаю как вы, но я отношусь к скорой помощи очень уважительно. Вызывала, тут же среагировали и увезли в больницу. Дай бог им терпения и сил в их работе, не каждый может справиться с их трудностями. Вы не были на их месте, и не надо их осуждать», — написала Рузиля Хакова.

Руководство Нижневартовской городской станции скорой медицинской помощи заверило, что на данный момент организована проверка. «Со стороны администрации Нижневартовской станции скорой медицинской помощи по этому случаю проводится проверка», — заверили в службе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительница Нижневартовска Дарья Сакаева раскритиковала работу бригады скорой помощи, которая приехала на вызов к ее матери. По мнению Сакаевой, пенсионерка погибла из-за халатности и нерасторопности медицинских сотрудников. «Был шанс ее спасти, если бы не халатность бригады скорой помощи. Реаниматолог сказал, что если бы чуть раньше привезли… Ничего не сделала бригада скорой помощи для оказания „скорой“ помощи. Ругались из-за домофона, не хотели везти в больницу, не воспользовались носилками, не пустили сопровождающего в машину», — написала Сакаева в группе «ЧП Нижневартовска» соцсети «ВКонтакте». В разговоре с корреспондентом агентства Сакаева рассказала, что готовится к похоронам. Она также намерена писать жалобу в правоохранительные органы. Пост вызвал волну негодования среди жителей города, часть из них раскритиковали работу медицинских сотрудников. Другие посчитали, что не стоит негативно относиться к бригаде скорой помощи. «Не знаю как вы, но я отношусь к скорой помощи очень уважительно. Вызывала, тут же среагировали и увезли в больницу. Дай бог им терпения и сил в их работе, не каждый может справиться с их трудностями. Вы не были на их месте, и не надо их осуждать», — написала Рузиля Хакова. Руководство Нижневартовской городской станции скорой медицинской помощи заверило, что на данный момент организована проверка. «Со стороны администрации Нижневартовской станции скорой медицинской помощи по этому случаю проводится проверка», — заверили в службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...