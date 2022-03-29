OBI опровергла возвращение в Россию 29 марта 2022 в 18:45 Размер текста - 17 + Компания OBI не будет возобновлять работу своих магазинов в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Немецкая сеть строительных товаров OBI опровергла информацию о возвращении на российский рынок. О возвращении компании ранее сообщил начальник отдела закупок OBI в России Максим Суравегин. «В свете последних спекуляций, поступающих из России, OBI подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми. Также, как мы и анонсировали ранее», — передает РБК заявление компании. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. На фоне спецоперации западные компании начали массово покидать российский рынок. Согласно данным опроса ФОМ, 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Немецкая сеть строительных товаров OBI опровергла информацию о возвращении на российский рынок. О возвращении компании ранее сообщил начальник отдела закупок OBI в России Максим Суравегин. «В свете последних спекуляций, поступающих из России, OBI подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми. Также, как мы и анонсировали ранее», — передает РБК заявление компании. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. На фоне спецоперации западные компании начали массово покидать российский рынок. Согласно данным опроса ФОМ, 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям