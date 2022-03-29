OBI опровергла возвращение в Россию

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Клипарт. Екатеринбург, тц оби, obi
Компания OBI не будет возобновлять работу своих магазинов в России Фото:
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Немецкая сеть строительных товаров OBI опровергла информацию о возвращении на российский рынок. О возвращении компании ранее сообщил начальник отдела закупок OBI в России Максим Суравегин.

«В свете последних спекуляций, поступающих из России, OBI подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми. Также, как мы и анонсировали ранее», — передает РБК заявление компании.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. На фоне спецоперации западные компании начали массово покидать российский рынок. Согласно данным опроса ФОМ, 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию.

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Немецкая сеть строительных товаров OBI опровергла информацию о возвращении на российский рынок. О возвращении компании ранее сообщил начальник отдела закупок OBI в России Максим Суравегин. «В свете последних спекуляций, поступающих из России, OBI подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми. Также, как мы и анонсировали ранее», — передает РБК заявление компании. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. На фоне спецоперации западные компании начали массово покидать российский рынок. Согласно данным опроса ФОМ, 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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