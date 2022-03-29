OBI опровергла возвращение в Россию

Немецкая сеть строительных товаров OBI опровергла информацию о возвращении на российский рынок. О возвращении компании ранее сообщил начальник отдела закупок OBI в России Максим Суравегин.
«В свете последних спекуляций, поступающих из России, OBI подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми. Также, как мы и анонсировали ранее», — передает РБК заявление компании.
Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. На фоне спецоперации западные компании начали массово покидать российский рынок. Согласно данным опроса ФОМ, 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию.
Немецкая сеть строительных товаров OBI опровергла информацию о возвращении на российский рынок. О возвращении компании ранее сообщил начальник отдела закупок OBI в России Максим Суравегин. «В свете последних спекуляций, поступающих из России, OBI подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми. Также, как мы и анонсировали ранее», — передает РБК заявление компании. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. На фоне спецоперации западные компании начали массово покидать российский рынок. Согласно данным опроса ФОМ, 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию.