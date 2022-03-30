Депутату, погибшему в ЯНАО, выберут преемника осенью

30 марта 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Выборы в Тюменскую облдуму пройдут в сентябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Преемника погибшего в ЯНАО депутата Тюменской облдумы Михаила Пацевича выберут в сентябре 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в окружной избирательной комиссии. «Согласно части 8 статьи 71, 67-ФЗ — в случае досрочного прекращения полномочий депутата по одномандатному округу, выборы пройдут во второе воскресенье сентября. Пока решения о прекращении его полномочий нет», — сообщили агентству в избиркоме ЯНАО. В избирательной комиссии Тюменской области также подтвердили информацию. В Тюменской областной думе агентству заявили, что на ближайшем заседании примется решение о прекращении полномочий Михаила Пацевича как депутата. «Заседание назначено на 21 апреля», — добавили в думе. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое погиб Михаил Пацевич. Он выпал из окна девятого этажа жилого дома и скончался до приезда скорой помощи. В прошлом году 33-летний депутат был избран в облдуму по одномандатному округу №2 (Надымский). Михаила Пацевича похоронят на родине, в Беларуси. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Преемника погибшего в ЯНАО депутата Тюменской облдумы Михаила Пацевича выберут в сентябре 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в окружной избирательной комиссии. «Согласно части 8 статьи 71, 67-ФЗ — в случае досрочного прекращения полномочий депутата по одномандатному округу, выборы пройдут во второе воскресенье сентября. Пока решения о прекращении его полномочий нет», — сообщили агентству в избиркоме ЯНАО. В избирательной комиссии Тюменской области также подтвердили информацию. В Тюменской областной думе агентству заявили, что на ближайшем заседании примется решение о прекращении полномочий Михаила Пацевича как депутата. «Заседание назначено на 21 апреля», — добавили в думе. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое погиб Михаил Пацевич. Он выпал из окна девятого этажа жилого дома и скончался до приезда скорой помощи. В прошлом году 33-летний депутат был избран в облдуму по одномандатному округу №2 (Надымский). Михаила Пацевича похоронят на родине, в Беларуси.