В Перми резко подорожали кокаин и мефедрон

Некоторые виды наркотиков, наоборот, подешевели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми за год выросла цена на отдельные виды наркотических средств. Сравнительный анализ провели в министерстве территориальной безопасности Пермского края. Информация размещена на сайте ведомства.

«В течении двух последних лет отмечается существенное изменение цен на наркотики в сторону увеличения на „черном“ рынке. По-прежнему в доступном ценовом сегменте остаются наркотики синтетического происхождения», — указано в докладе.

Сильнее всего за год выросли цены на кокаин: в 2020 году цена за грамм составляла 6729 рублей, а в 2021 году — 13500 рублей. В два раза также подорожал метадон: с 2500 рублей до 5300 рублей за грамм вещества.

Менее серьезное повышение цены было отмечено на каннабис — с 1708 до 2000 рублей, на мефедрон — с 1768 до 2200 рублей, на амфетамин — с 1316 до 1800 рублей. MDMA выросло в цене до 3300 рублей с 2177.

Некоторые наркотики, наоборот, подешевели. К примеру, цена героина снизилась с 5900 рублей за грамм до 4500 рублей. Также, подешевел гашиш — с 2156 до 2000 рублей и N-метилэфедрон — с 2053 до 2000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о самых «потребляющих» территориях в Пермском крае. Больше всего наркоманов оказалось в Перми, Чайковском и Краснокамске. Депутат Законодательного собрания заявил, что закладчики и наркоманы могут помешать реализации проекта по созданию «Зеленого кольца» в долинах малых рек к 300-летию Перми.