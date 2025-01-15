Пермяк вернулся из плена ВСУ

Житель Пермского края вернулся из плена ВСУ. Об этом сообщил на своей странице уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.
«Сегодня состоялся первый в этом году обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле „25 на 25“. И вновь приятная весточка для Пермского края! Среди освобождённых военнослужащих есть и наш земляк, он был мобилизован от одного из муниципалитетов нашего региона», — написал Сапко на своей странице.
Он отметил, что мама и сестра раненого бойца обратились к омбудсмену летом 2024 года. Он оперативно был включен в список обмена военнопленными. «Переговорил по телефону с мамой, сообщил радостную весть и вновь без слёз не получилось», — подчеркнул Сапко.
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