Пермяк вернулся из плена ВСУ

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Житель Пермского края вернулся на родину из плена
Житель Пермского края вернулся на родину из плена Фото:

Житель Пермского края вернулся из плена ВСУ. Об этом сообщил на своей странице уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

«Сегодня состоялся первый в этом году обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле „25 на 25“. И вновь приятная весточка для Пермского края! Среди освобождённых военнослужащих есть и наш земляк, он был мобилизован от одного из муниципалитетов нашего региона», — написал Сапко на своей странице.

Он отметил, что мама и сестра раненого бойца обратились к омбудсмену летом 2024 года. Он оперативно был включен в список обмена военнопленными. «Переговорил по телефону с мамой, сообщил радостную весть и вновь без слёз не получилось», — подчеркнул Сапко.

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Житель Пермского края вернулся из плена ВСУ. Об этом сообщил на своей странице уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко. «Сегодня состоялся первый в этом году обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле „25 на 25“. И вновь приятная весточка для Пермского края! Среди освобождённых военнослужащих есть и наш земляк, он был мобилизован от одного из муниципалитетов нашего региона», — написал Сапко на своей странице. Он отметил, что мама и сестра раненого бойца обратились к омбудсмену летом 2024 года. Он оперативно был включен в список обмена военнопленными. «Переговорил по телефону с мамой, сообщил радостную весть и вновь без слёз не получилось», — подчеркнул Сапко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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