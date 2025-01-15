Пермякам запретили кататься с опасной горки

Администрация Мотовилихинского района приняла меры после травмирования ребенка во время катания со склона у пермского планетария. Опасный участок огородили, рядом установили табличку о запрете катания. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.
«Скат около Пермского планетария огородили сигнальной лентой, там установили табличку о запрете катания. Управляющим компаниям и ТСЖ района направили памятки о правилах безопасности и рисках травмирования при катании на горках», — рассказали корреспонденту агентства в городской администрации.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ребенок врезался в дерево во время катания со стихийной горки у планетария. Пострадавшего увезли в больницу.
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