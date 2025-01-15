Гонщик «Арт ралли» Афонькин отрицает, что хулиганил в пермском аэропорту

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Афонькин оплатил штраф ,который ему выписали полицейские в аэропорту
Михаил Афонькин оплатил штраф ,который ему выписали полицейские в аэропорту Фото:

Гонщик «Арт ралли» Михаил Афонькин утверждает, что не кричал и не матерился в пермском аэропорту, когда его отказались регистрировать на рейс до Петербурга. Он уверяет, что не грубил сотрудникам Большого Савино.

«Меня отказались регистрировать на рейс из-за того, что я задержался, но вылет самолета тоже задерживался и я пошел в офис авиакомпании, чтобы урегулировать этот вопрос. Просил войти в мое положение и все же посадить на самолет. Девушка в офисе нервничала и в итоге попросила полицию вывести меня. А они уже стали инкриминировать мне мелкое хулиганство. Не было никакого мата и грубости. Я не употреблял алкоголь», — передает слова Афонькина 59.RU.

Тем не менее гонщику пришлось оплатить штраф, который ему выписали полицейские. По его словам, правоохранители буквально «подсунули» ему QR-код для оплаты. Чтобы добраться домой Афонькину пришлось покупать новый билет на самолет, но улететь вовремя не удалось. Рейс был задержан.

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Гонщик «Арт ралли» Михаил Афонькин утверждает, что не кричал и не матерился в пермском аэропорту, когда его отказались регистрировать на рейс до Петербурга. Он уверяет, что не грубил сотрудникам Большого Савино. «Меня отказались регистрировать на рейс из-за того, что я задержался, но вылет самолета тоже задерживался и я пошел в офис авиакомпании, чтобы урегулировать этот вопрос. Просил войти в мое положение и все же посадить на самолет. Девушка в офисе нервничала и в итоге попросила полицию вывести меня. А они уже стали инкриминировать мне мелкое хулиганство. Не было никакого мата и грубости. Я не употреблял алкоголь», — передает слова Афонькина 59.RU. Тем не менее гонщику пришлось оплатить штраф, который ему выписали полицейские. По его словам, правоохранители буквально «подсунули» ему QR-код для оплаты. Чтобы добраться домой Афонькину пришлось покупать новый билет на самолет, но улететь вовремя не удалось. Рейс был задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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