Гонщик «Арт ралли» Афонькин отрицает, что хулиганил в пермском аэропорту

Гонщик «Арт ралли» Михаил Афонькин утверждает, что не кричал и не матерился в пермском аэропорту, когда его отказались регистрировать на рейс до Петербурга. Он уверяет, что не грубил сотрудникам Большого Савино.
«Меня отказались регистрировать на рейс из-за того, что я задержался, но вылет самолета тоже задерживался и я пошел в офис авиакомпании, чтобы урегулировать этот вопрос. Просил войти в мое положение и все же посадить на самолет. Девушка в офисе нервничала и в итоге попросила полицию вывести меня. А они уже стали инкриминировать мне мелкое хулиганство. Не было никакого мата и грубости. Я не употреблял алкоголь», — передает слова Афонькина 59.RU.
Тем не менее гонщику пришлось оплатить штраф, который ему выписали полицейские. По его словам, правоохранители буквально «подсунули» ему QR-код для оплаты. Чтобы добраться домой Афонькину пришлось покупать новый билет на самолет, но улететь вовремя не удалось. Рейс был задержан.
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