30 марта 2022
29 марта 2022

В ХМАО чиновник, сбивший пешехода, продолжит работу в мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание избирательной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки, мужские руки
Чиновник из Ханты-Мансийска сбил на джипе пешехода Фото:

Начальник контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов, сбивший 29 марта пешехода, продолжает работу в мэрии. На данный момент со стороны администрации к нему не применяли никаких мер, рассказали URA.RU в мэрии.

«Мы дождемся решения, которое примут правоохранительные органы. После официального решения будет приниматься меры», — сказали в администрации.

В разговоре с корреспондентом агентства Кузнецов отказался от комментариев. Он сослался на занятость.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске чиновник из администрации на джипе сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Видео происшествия было опубликовано в социальных сетях. По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.

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Начальник контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов, сбивший 29 марта пешехода, продолжает работу в мэрии. На данный момент со стороны администрации к нему не применяли никаких мер, рассказали URA.RU в мэрии. «Мы дождемся решения, которое примут правоохранительные органы. После официального решения будет приниматься меры», — сказали в администрации. В разговоре с корреспондентом агентства Кузнецов отказался от комментариев. Он сослался на занятость. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске чиновник из администрации на джипе сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Видео происшествия было опубликовано в социальных сетях. По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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