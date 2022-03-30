В ХМАО чиновник, сбивший пешехода, продолжит работу в мэрии

Чиновник из Ханты-Мансийска сбил на джипе пешехода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов, сбивший 29 марта пешехода, продолжает работу в мэрии. На данный момент со стороны администрации к нему не применяли никаких мер, рассказали URA.RU в мэрии.

«Мы дождемся решения, которое примут правоохранительные органы. После официального решения будет приниматься меры», — сказали в администрации.

В разговоре с корреспондентом агентства Кузнецов отказался от комментариев. Он сослался на занятость.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске чиновник из администрации на джипе сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Видео происшествия было опубликовано в социальных сетях. По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.