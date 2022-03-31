Где в Екатеринбурге купить дешевую брендовую одежду. Карта секонд-хендов

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Магазин Uniqlo в Веер моле. Екатеринбург, шопинг, магазин одежды, юникло, uniqlo
Всего в Екатеринбурге находится 31 розничный секонд-хенд Фото:

Для того, чтобы компенсировать уход зарубежных магазинов из ТЦ Екатеринбурга, горожане могут отправиться в секонд-хенды. В Екатеринбурге таких розничных магазинов насчитывается порядка 30 штук. Редакция URA.RU собрала список мест и обозначила их положение на карте Екатеринбурга.

Достаточное количество в городе магазинов сети секонд-хендов «Баско Пати». В филиалах сети постоянно предлагают покупателям приобрести одежду по скидкам до 90%. Кроме того, в некоторые дни они продают весь ассортимент одежды за 100 рублей и ниже. Список филиалов «Баско Пати» в Екатеринбурге:

  • ул. Шефская, 12;
  • ул. Победы, 65;
  • ул. 8 Марта, 190;
  • ул. Бабушкина, 45;
  • пр. Космонавтов, 23А;
  • ул. 8 Марта, 185/5;
  • ул. Щербакова, 4;
  • ул. Крауля, 65;
  • ул. Малышева, 111Б;
  • ул. Уральская, 74;
  • ул. Вайнера, 9А;
  • ул. Луначарского, 83;

Впрочем, почти все секонд-хенд магазины продают одежду по таким же условиям. Список иных розничных магазинов насчитывает 19 торговых площадей:

  • «Анна», Вайнера, 9А;
  • «Арка», ул. Тургенева, 15;
  • «Доброшмот», ул. Московская, 77;
  • «Доброшмот», просп. Академика Сахарова, 39;
  • «Европейский стиль», ул. Рощинская, 21, корп. 2;
  • «Евростиль», ул. Индустрии, 50;
  • «Одежда из Европы», ул. Тверитина, 42/3;
  • «Секонд бренд сток», ул. Новинская, 2.
  • «Секонд хенд», пр. Ленина, 91;
  • «Секонд-хенд & Сток», ул. 40-летия Октября, 63;
  • «Секоном», пункт выдачи, ул. Бархотская, 2/1;
  • «Стиль», ул. Академика Бардина, 7/3;
  • «Стокбери», ул. Щорса, 32;
  • «Шурум-бурум», ул. Володарского, 2;
  • Best Market, пр. Ленина, 95;
  • MixCom, ул. 8 Марта, 267М;
  • Secondhand stock, ул. Ленина, 56;
  • Toda la Moda, ул. Монтажников, 9;
  • Vkomode, ул. Красных Командиров, 29;

Необходимость искать альтернативы появилась после того, как в торговых центрах Екатеринбурга начали закрываться магазины иностранных ритейлеров. Компании начали покидать российский рынок из-за объявленной спецоперации российский войск на территории Украины. В свою очередь, на эту операцию запад отреагировал санкциями и попросил поддержки у своих предпринимателей. Президент России Владимир Путин считает, что такой подход есть не что иное, как разжигание агрессии и способ войны информационными и экономическими средствами.

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

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Для того, чтобы компенсировать уход зарубежных магазинов из ТЦ Екатеринбурга, горожане могут отправиться в секонд-хенды. В Екатеринбурге таких розничных магазинов насчитывается порядка 30 штук. Редакция URA.RU собрала список мест и обозначила их положение на карте Екатеринбурга. Достаточное количество в городе магазинов сети секонд-хендов «Баско Пати». В филиалах сети постоянно предлагают покупателям приобрести одежду по скидкам до 90%. Кроме того, в некоторые дни они продают весь ассортимент одежды за 100 рублей и ниже. Список филиалов «Баско Пати» в Екатеринбурге: Впрочем, почти все секонд-хенд магазины продают одежду по таким же условиям. Список иных розничных магазинов насчитывает 19 торговых площадей: Необходимость искать альтернативы появилась после того, как в торговых центрах Екатеринбурга начали закрываться магазины иностранных ритейлеров. Компании начали покидать российский рынок из-за объявленной спецоперации российский войск на территории Украины. В свою очередь, на эту операцию запад отреагировал санкциями и попросил поддержки у своих предпринимателей. Президент России Владимир Путин считает, что такой подход есть не что иное, как разжигание агрессии и способ войны информационными и экономическими средствами. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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