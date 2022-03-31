Всего в Екатеринбурге находится 31 розничный секонд-хенд Фото: Размик Закарян © URA.RU

Для того, чтобы компенсировать уход зарубежных магазинов из ТЦ Екатеринбурга, горожане могут отправиться в секонд-хенды. В Екатеринбурге таких розничных магазинов насчитывается порядка 30 штук. Редакция URA.RU собрала список мест и обозначила их положение на карте Екатеринбурга.

Достаточное количество в городе магазинов сети секонд-хендов «Баско Пати». В филиалах сети постоянно предлагают покупателям приобрести одежду по скидкам до 90%. Кроме того, в некоторые дни они продают весь ассортимент одежды за 100 рублей и ниже. Список филиалов «Баско Пати» в Екатеринбурге:

ул. Шефская, 12;

ул. Победы, 65;

ул. 8 Марта, 190;

ул. Бабушкина, 45;

пр. Космонавтов, 23А;

ул. 8 Марта, 185/5;

ул. Щербакова, 4;

ул. Крауля, 65;

ул. Малышева, 111Б;

ул. Уральская, 74;

ул. Вайнера, 9А;

ул. Луначарского, 83;

Впрочем, почти все секонд-хенд магазины продают одежду по таким же условиям. Список иных розничных магазинов насчитывает 19 торговых площадей:

«Анна», Вайнера, 9А;

«Арка», ул. Тургенева, 15;

«Доброшмот», ул. Московская, 77;

«Доброшмот», просп. Академика Сахарова, 39;

«Европейский стиль», ул. Рощинская, 21, корп. 2;

«Евростиль», ул. Индустрии, 50;

«Одежда из Европы», ул. Тверитина, 42/3;

«Секонд бренд сток», ул. Новинская, 2.

«Секонд хенд», пр. Ленина, 91;

«Секонд-хенд & Сток», ул. 40-летия Октября, 63;

«Секоном», пункт выдачи, ул. Бархотская, 2/1;

«Стиль», ул. Академика Бардина, 7/3;

«Стокбери», ул. Щорса, 32;

«Шурум-бурум», ул. Володарского, 2;

Best Market, пр. Ленина, 95;

MixCom, ул. 8 Марта, 267М;

Secondhand stock, ул. Ленина, 56;

Toda la Moda, ул. Монтажников, 9;

Vkomode, ул. Красных Командиров, 29;

Необходимость искать альтернативы появилась после того, как в торговых центрах Екатеринбурга начали закрываться магазины иностранных ритейлеров. Компании начали покидать российский рынок из-за объявленной спецоперации российский войск на территории Украины. В свою очередь, на эту операцию запад отреагировал санкциями и попросил поддержки у своих предпринимателей. Президент России Владимир Путин считает, что такой подход есть не что иное, как разжигание агрессии и способ войны информационными и экономическими средствами.

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