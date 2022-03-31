Для того, чтобы компенсировать уход зарубежных магазинов из ТЦ Екатеринбурга, горожане могут отправиться в секонд-хенды. В Екатеринбурге таких розничных магазинов насчитывается порядка 30 штук. Редакция URA.RU собрала список мест и обозначила их положение на карте Екатеринбурга.
Достаточное количество в городе магазинов сети секонд-хендов «Баско Пати». В филиалах сети постоянно предлагают покупателям приобрести одежду по скидкам до 90%. Кроме того, в некоторые дни они продают весь ассортимент одежды за 100 рублей и ниже. Список филиалов «Баско Пати» в Екатеринбурге:
- ул. Шефская, 12;
- ул. Победы, 65;
- ул. 8 Марта, 190;
- ул. Бабушкина, 45;
- пр. Космонавтов, 23А;
- ул. 8 Марта, 185/5;
- ул. Щербакова, 4;
- ул. Крауля, 65;
- ул. Малышева, 111Б;
- ул. Уральская, 74;
- ул. Вайнера, 9А;
- ул. Луначарского, 83;
Впрочем, почти все секонд-хенд магазины продают одежду по таким же условиям. Список иных розничных магазинов насчитывает 19 торговых площадей:
- «Анна», Вайнера, 9А;
- «Арка», ул. Тургенева, 15;
- «Доброшмот», ул. Московская, 77;
- «Доброшмот», просп. Академика Сахарова, 39;
- «Европейский стиль», ул. Рощинская, 21, корп. 2;
- «Евростиль», ул. Индустрии, 50;
- «Одежда из Европы», ул. Тверитина, 42/3;
- «Секонд бренд сток», ул. Новинская, 2.
- «Секонд хенд», пр. Ленина, 91;
- «Секонд-хенд & Сток», ул. 40-летия Октября, 63;
- «Секоном», пункт выдачи, ул. Бархотская, 2/1;
- «Стиль», ул. Академика Бардина, 7/3;
- «Стокбери», ул. Щорса, 32;
- «Шурум-бурум», ул. Володарского, 2;
- Best Market, пр. Ленина, 95;
- MixCom, ул. 8 Марта, 267М;
- Secondhand stock, ул. Ленина, 56;
- Toda la Moda, ул. Монтажников, 9;
- Vkomode, ул. Красных Командиров, 29;
Необходимость искать альтернативы появилась после того, как в торговых центрах Екатеринбурга начали закрываться магазины иностранных ритейлеров. Компании начали покидать российский рынок из-за объявленной спецоперации российский войск на территории Украины. В свою очередь, на эту операцию запад отреагировал санкциями и попросил поддержки у своих предпринимателей. Президент России Владимир Путин считает, что такой подход есть не что иное, как разжигание агрессии и способ войны информационными и экономическими средствами.
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