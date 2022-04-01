Пермские власти приняли решение по плате за вход в природный парк

Введение отложили из-за сложной экономической ситуации Фото: Сергей Шадрин

Дирекция ООПТ (особо охраняемых природных территорий) Пермского края отложила введение платного входа в природный парк «Пермский» до 2023 года. Об этом сообщается на сайте регионального минприроды.

«Дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пермского края отложила до 2023 года введение платы за посещение популярных природных достопримечательностей», — говорится на сайте. Изменение даты вызвано сложной экономической ситуацией.

Плату за вход собирались ввести в 2022 году. Планировалось, что платными станут посещения участков парка, которые наиболее подверглись антропологической нагрузке. Согласно законодательству оплачивать вход должны были все туристы, кроме проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах природоохранных объектов. Размер платы составил бы не менее 0,5% от прожиточного минимума.

Природный парк «Пермский» был создан в 2018 году. За последние годы на его территории были проложены шесть экологических троп общей протяженностью 70 км. Сам парк располагается в восточной части региона. На территории расположено три обособленных участка: Усьвинский, Чусовской и Вишерский.