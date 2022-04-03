03 апреля 2022
02 апреля 2022
01 апреля 2022
31 марта 2022

В Нягани и Урае назначены новые начальники ОМВД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , полицейские, зима, мвд, офицеры, нашивка, погоны, полиция, герб мвд
В Нягани и Урае назначили новых начальников полиции Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

В Нягани на должность начальника ОМВД был назначен Константин Золотухин. Начальником полиции в Урае был назначен Валерий Чупин. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«И Константин Золотухин, и Валерий Чупин имеют за плечами богатый опыт. Это позволит им в дальнейшем принимать грамотные и выверенные управленческие решения», — рассказали в пресс-службе со ссылкой на слова врио начальника УМВД по ХМАО Андрея Шабашова.

Шабашов также обозначил отдельные направления, по которым указанным подразделениям следует наращивать усилия. В их числе — противодействие IT-преступности, борьба с коррупцией и защита бюджетных средств. Золотухин имеет опты работы в полиции порядка 16 лет, ранее работал в уголовном розыске, а также занимал руководящие должности в аппарате УМВД по ХМАО. Чупин имеет опыт работы порядка 20 лет в органах внутренних дел Урая

Ранее URA.RU писало, что в январе состоялось назначение новых глав полиции в Нефтеюганском районе и Мегионе. Ими стали Алексей Пирков и Николай Грицай.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нягани на должность начальника ОМВД был назначен Константин Золотухин. Начальником полиции в Урае был назначен Валерий Чупин. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «И Константин Золотухин, и Валерий Чупин имеют за плечами богатый опыт. Это позволит им в дальнейшем принимать грамотные и выверенные управленческие решения», — рассказали в пресс-службе со ссылкой на слова врио начальника УМВД по ХМАО Андрея Шабашова. Шабашов также обозначил отдельные направления, по которым указанным подразделениям следует наращивать усилия. В их числе — противодействие IT-преступности, борьба с коррупцией и защита бюджетных средств. Золотухин имеет опты работы в полиции порядка 16 лет, ранее работал в уголовном розыске, а также занимал руководящие должности в аппарате УМВД по ХМАО. Чупин имеет опыт работы порядка 20 лет в органах внутренних дел Урая Ранее URA.RU писало, что в январе состоялось назначение новых глав полиции в Нефтеюганском районе и Мегионе. Ими стали Алексей Пирков и Николай Грицай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...