В Нягани и Урае назначены новые начальники ОМВД

В Нягани и Урае назначили новых начальников полиции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Нягани на должность начальника ОМВД был назначен Константин Золотухин. Начальником полиции в Урае был назначен Валерий Чупин. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«И Константин Золотухин, и Валерий Чупин имеют за плечами богатый опыт. Это позволит им в дальнейшем принимать грамотные и выверенные управленческие решения», — рассказали в пресс-службе со ссылкой на слова врио начальника УМВД по ХМАО Андрея Шабашова.

Шабашов также обозначил отдельные направления, по которым указанным подразделениям следует наращивать усилия. В их числе — противодействие IT-преступности, борьба с коррупцией и защита бюджетных средств. Золотухин имеет опты работы в полиции порядка 16 лет, ранее работал в уголовном розыске, а также занимал руководящие должности в аппарате УМВД по ХМАО. Чупин имеет опыт работы порядка 20 лет в органах внутренних дел Урая

Ранее URA.RU писало, что в январе состоялось назначение новых глав полиции в Нефтеюганском районе и Мегионе. Ими стали Алексей Пирков и Николай Грицай.