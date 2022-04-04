Жительница ХМАО рассказала о смерти сына после полученных угроз

Жительница Сургута, которой грозили расправой, рассказала о смерти сына, погибшем в ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Сургута Ирина Зарипова, которой неизвестные угрожали расправой если она выиграет суд против главврача больницы Югорска, рассказала о смерти сына, попавшего в ДТП. По мнению женщины, обстоятельства его смерти выглядят подозрительно, а авария могла быть подстроена.

«Он поехал в отпуск на машине. Ночью на трассе он попал в ДТП, как нам кажется, при странных обстоятельствах. Нам сказали, что он вышел на обгон. Но мы общались с мужчиной, который ехал по трассе за ним. Он нам рассказал, что мой сын не выходил на обгон. Нам даже не рассказали о третьей машине, которую позже стало видно на видео», — сказала Зарипова.

Женщина добавила, что в ближайшее время она планирует встретиться с представителем следственного управления Следственного комитета, которому расскажет о своих подозрениях. В СУ СК по ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее URA.RU писало, что в феврале этого года Зариповой и ее сыну Фанису Зарипову — медбрату противотуберкулезного диспансера Сургута — неизвестные угрожали расправой, в случае, если она выиграет суд против главврача больницы Юрия Шкарпеткина. В суд женщина обратилась, пытаясь защитить перенесшего инсульт сына, которого обвиняли в употреблении наркотиков и избиении пациента.