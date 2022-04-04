04 апреля 2022

Челябинский губернатор вырос в российском рейтинге влиятельности

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, текслер алексей
Алексея Текслера признали одним из самых влиятельных региональных лидеров Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поднялся с 16 на 14 место в рейтинге влияния глав регионов России. Таковы итоги мартовского рейтинга, опубликованного Агентством Политических и Экономических Коммуникаций (АПЭК).

«Вовлечение губернаторов в выработку антисанкционных мер, реализация инфраструктурных и инвестиционных проектов, эффективность взаимодействия с общественностью на местах — в числе факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в марте 2022 года. Соглашения о включении в состав территории опережающего развития (ТОСЭР) „Миасс“ 12 новых резидентов создают благоприятную ситуацию для губернатора Челябинской области Алексея Текслера (с 16-го на 14-е место)», — говорится в документе, опубликованном на сайте агентства.

Ранее Текслера уже включали в перечень самых влиятельных глав субъектов РФ. К такому выводу, в частности, аналитики АПЭК приходили и в прошлом году.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поднялся с 16 на 14 место в рейтинге влияния глав регионов России. Таковы итоги мартовского рейтинга, опубликованного Агентством Политических и Экономических Коммуникаций (АПЭК). «Вовлечение губернаторов в выработку антисанкционных мер, реализация инфраструктурных и инвестиционных проектов, эффективность взаимодействия с общественностью на местах — в числе факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в марте 2022 года. Соглашения о включении в состав территории опережающего развития (ТОСЭР) „Миасс“ 12 новых резидентов создают благоприятную ситуацию для губернатора Челябинской области Алексея Текслера (с 16-го на 14-е место)», — говорится в документе, опубликованном на сайте агентства. Ранее Текслера уже включали в перечень самых влиятельных глав субъектов РФ. К такому выводу, в частности, аналитики АПЭК приходили и в прошлом году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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