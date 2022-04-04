Челябинский губернатор вырос в российском рейтинге влиятельности

05 апреля 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Алексея Текслера признали одним из самых влиятельных региональных лидеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поднялся с 16 на 14 место в рейтинге влияния глав регионов России. Таковы итоги мартовского рейтинга, опубликованного Агентством Политических и Экономических Коммуникаций (АПЭК). «Вовлечение губернаторов в выработку антисанкционных мер, реализация инфраструктурных и инвестиционных проектов, эффективность взаимодействия с общественностью на местах — в числе факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в марте 2022 года. Соглашения о включении в состав территории опережающего развития (ТОСЭР) „Миасс“ 12 новых резидентов создают благоприятную ситуацию для губернатора Челябинской области Алексея Текслера (с 16-го на 14-е место)», — говорится в документе, опубликованном на сайте агентства. Ранее Текслера уже включали в перечень самых влиятельных глав субъектов РФ. К такому выводу, в частности, аналитики АПЭК приходили и в прошлом году. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поднялся с 16 на 14 место в рейтинге влияния глав регионов России. Таковы итоги мартовского рейтинга, опубликованного Агентством Политических и Экономических Коммуникаций (АПЭК). «Вовлечение губернаторов в выработку антисанкционных мер, реализация инфраструктурных и инвестиционных проектов, эффективность взаимодействия с общественностью на местах — в числе факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в марте 2022 года. Соглашения о включении в состав территории опережающего развития (ТОСЭР) „Миасс“ 12 новых резидентов создают благоприятную ситуацию для губернатора Челябинской области Алексея Текслера (с 16-го на 14-е место)», — говорится в документе, опубликованном на сайте агентства. Ранее Текслера уже включали в перечень самых влиятельных глав субъектов РФ. К такому выводу, в частности, аналитики АПЭК приходили и в прошлом году.